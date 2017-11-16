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- Спецпредставитель ОБСЕ надеется на содействие лидеров "нормандской четверки" процессу обмена пленными
Спецпредставитель ОБСЕ надеется на содействие лидеров "нормандской четверки" процессу обмена пленными
Содействие лидеров стран нормандского формата могло бы содействовать обмену пленными на Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.
"Оно (содействие - ИФ) всегда помогает, особенно если содействие будет в духе гуманности" - сказал Сайдик в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам спецпредставителя, он слышал о том, что тема обмена пленными обсуждалась сегодня президентом России Владимиром Путиным с лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. "Я думаю, что посмотрим, какие цифры (по обмену - ИФ) будут", - сказал Сайдик.
"Самое главное - продемонстрировать гуманность и сделать все возможное для освобождения удерживаемых лиц до конца этого года. Я действительно убедительно к этому призываю", - подчеркнул Сайдик.
Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в среду в Минске подгруппа по гуманитарным вопросам также продолжила дискуссию по обмену сторонами конфликта в Донбассе удерживаемых лиц.