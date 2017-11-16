Спецпредставитель ОБСЕ надеется на содействие лидеров "нормандской четверки" процессу обмена пленными

Содействие лидеров стран нормандского формата могло бы содействовать обмену пленными на Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.



"Оно (содействие - ИФ) всегда помогает, особенно если содействие будет в духе гуманности" - сказал Сайдик в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



По словам спецпредставителя, он слышал о том, что тема обмена пленными обсуждалась сегодня президентом России Владимиром Путиным с лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. "Я думаю, что посмотрим, какие цифры (по обмену - ИФ) будут", - сказал Сайдик.



"Самое главное - продемонстрировать гуманность и сделать все возможное для освобождения удерживаемых лиц до конца этого года. Я действительно убедительно к этому призываю", - подчеркнул Сайдик.



Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в среду в Минске подгруппа по гуманитарным вопросам также продолжила дискуссию по обмену сторонами конфликта в Донбассе удерживаемых лиц.

