Папа Римский продаст белый подаренный Lamborghini и отдаст деньги христианам

Папа Римский решил продать на аукционе подаренный ему итальянской компанией Lamborghini уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan. Вырученные деньги должны на благотворительность. Об этом сообщает CNN.



В Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белый автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте.



В пресс-службе Святого престола информировали, что подарок потнифику вручили во время аудиенции Папы Римского с руководством итальянской компании.



Отмечается, что автомобиль продадут с аукциона дома Sotheby's, а вырученные средства Ватикан намерен направить на финансирование благотворительных проектов, в частности на восстановление зон в Ираке, где исторически проживали христиане.



Среди других проектов, которые будут финансироваться Папой, помощь женщинам, пострадавшим от торговли людьми и проституции, и финансирование двух итальянских объединений, действующих в Африке.



Lamborghini Huracan была представлена ​​на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около $ 200 тыс. Папа Римский получил в подарок уникальный экземпляр специальной комплектации.

