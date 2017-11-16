Фаза «холодомора» от Кличко. Начало?

В моем доме вчера жильцы начали говорить, что неплохо бы перекрыть Чоколовский бульвар. Это в Киеве. Люди рассчитывают, что, может, тогда соломенские районные и киевские городские власти обратят внимание на то, что огромный микрорайон столицы вокруг упомянутого бульвара, улиц Антонова, Ереванской и прочих с тысячами людей, там живущих, уже второй месяц остается без центрального отопления и горячей воды. Причем районные власти кивают на городские и на «Киевэнерго», а там в ответ на запросы граждан – глухота, а теперь еще и циничные издевательства.



Городская администрация во главе с мэром Виталиком Кличко прикинулась ветошью и действует, как и завещал великий боксер: дескать, ах, вам, суки, холодно? Так станьте в угол – там почти всегда 90 градусов. Ну, кто-то ему сказал, что это удачная шутка, а он понять не может, что в холода так шутить нежелательно. Но и это тоже понятно: у него же голова, чтобы в нее есть, а не думать ею...



Совсем не тем занято и ПАО «Киевэнерго», действительно отвечающее в столице за горячее водоснабжение и тепло. Оно делится. Судя по информации от 14 ноября сего года, у них там прошло собрание акционеров. И было принято решение о реорганизации бизнеса путем создания двух новых компаний. Одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, а вторая – поставками электрической энергии. Генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко даже по этому случаю бодро отрапортовал: «Эти изменения – неотъемлемая часть начатой реформы энергетики Украины в соответствии с европейскими стандартами. Для этого будут созданы юридические лица, каждый из которых сосредоточится на отдельном виде деятельности в соответствии с законом». И пообещал, что отныне качество работы «Киевэнерго» будет неизмеримо выше.



Но, видимо, ребята-акционеры так славно собрались, все качественно поделили и на радостях забухали, что не договорились о главном – кто же чем конкретно будет заниматься. И в итоге вчера, в 21.45, в моем и в нескольких соседних домах пропала электроэнергия. Где полностью, где выборочно, через подъезд, но совсем. В дополнение к отсутствию горячей воды и отопления. Квартиры начали элементарно замерзать и вымерзать. И включили свет только в 7, повторяю, в СЕМЬ (!!!!!!!!!!!) часов утра 16 ноября. К этому времени дубарь в жилищах стоял конкретный. И счатье, что есть не только мэр Кличко и акционеры «Киевэнерго», но и сам Бог, который не пустил на землю заморозки. Но это, по-видимому, не за горами, и тогда, как говаривал профессор Преображенский из «Собачьего сердца», «Боже, пропал дом, все будет как по маслу, вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее»...



И если точно узнать, пели ли акционеры на своем собрании гимн «Щэ нэ вмэрла...» (очень символический, кстати, гимн, и, скорее всего, его таки пели хором), то пение уже началось. Теперь на очереди – заморозки...



Но вот что еще символично: мэр Кличко не зря призывал киевлян «готовиться к земле». Идя навстречу очередной годовщине Дня памяти жертв голодомора 1932-1933 годов, отмечающейся в этом году 25 ноября, пан мэр решил встретить ее пробным «холодомором». То есть попытаться отправить в землю еще и умерших от холода земляков. Потому что если его подчиненные и прочие коммунальные службы, включая разделенное «Киевэнерго», будут действовать и в морозы так, как в эту ночь с 15 на 16 ноября 2017-го, то трупы появятся. Обязательно.



Это напоминало не просто разгильдяйство на рабочем месте и равнодушие, граничащее с преступлением, но еще и откровенное издевательство над людьми, страдающими от холода и прочего дискомфорта (ходить в туалет со свечой или фонариком от мобилки – это, скажу вам, так по-европейски и так хорошо характеризует и Киев, и его проевропейское руководство). Службы палец о палец не ударили и хвостом не пошевелили, чтобы помочь

Ко мне днем зарулила старушка-соседка. Она собирает подписи из всех домов под письмом-жалобой на наши коммунальные проблемы. «Я, – говорит она, – недавно звонила в Соломенскую райадминистрацию и сказала им, что они там хуже немцев в 1941-м: те пришли и честно всех перестреляли, не мучили ни голодом, ни холодом. А вы мучите». «И что они ответили?», – спросил я. «А ничего. Дороги надо перекрывать

Внешне это наверняка напоминало, с одной стороны, элементарный договорняк между Соломенской районной диспетчерской и центром коммуникации «Киевэнерго» о том, чтобы ничего не делать с аварией в домах. Судя по всему, за эти девять часов отсутствия электричества им и я, и многие люди звонили. Но и я на личном опыте могу сказать: упомянутыми службами было сделано все, чтобы ничего не делать и не устранять аварию. Чего я только не услышал, разговаривая с этими людьми. Для начала в Соломенской диспетчерской вообще не фиксировали отсутствие электричества как аварийную ситуацию. И потому элементарно ничего не сообщали в аварийные службы «Киевэнерго» А следовательно, в «Киевэнерго» полночи и говорили, что по Соломенскому району... аварий нет. И только я зафиксировал две заявки. Первая – в 22.55, №3556903. Вторая, №3557040, понадобилась уже почти в четыре часа утра. Меня в это время разбудили дубарь и замерзшие коты, от холода искавшие укрытие. Света не было, я перезвонил в диспетчерскую и в «Киевэнерго», и везде мне сказали, что ремонт произведен: просто «пропала фаза», и уже все в порядке. «Но света-то нету!», – возопил я. «Но аварийка была, и они сказали, что все починили, вот записано так», – сонным голосом твердили мне какая-то мадам-диспетчерша и телефонистка в центре «Киевэнерго», судя по всему, с трудом отходя от сладкого сна. «А где тогда свет?», – интересовался я. И на этом диалог в обоих местах прекращался словами «больше ничем помочь не можем». И не помогли. Помог, скорее всего, в 7 часов утра электрик ЖЭКа, который вышел на работу, зашел в трансформаторную будку и «нашел фазу». А вот диспетчерская служба и колл-центр «Киевэнерго», похоже, повторяю, договорились – по таким «мелочам» аварийку не дергать...С другой стороны, это напоминало не просто разгильдяйство на рабочем месте и равнодушие, граничащее с преступлением, но еще и откровенное издевательство над людьми, страдающими от холода и прочего дискомфорта (ходить в туалет со свечой или фонариком от мобилки – это, скажу вам, так по-европейски и так хорошо характеризует и Киев, и его проевропейское руководство). Службы палец о палец не ударили и хвостом не пошевелили, чтобы помочь. И нагло, цинично, подло, издевательски просто врали. Как бы мстили людям за то, что те отрывают их ото сна и требуют обеспечить то, за что с них дерут повышенные тарифы. При этом одна из служащих проговорилась, что по правилам аварийных ситуаций реакция на них должна быть в течение пяти часов. Ни реакции, ни электричества, повторяю это для тупых скотобазников из диспетчерской, из «Киевэнерго» и тех, кто должен их контролировать, не было девять часов. И такого скотства по отношению к людям, как сейчас, при разгуле европейской демократии, безвизе и мэре Кличко, в Киеве не было никогда. Ни при двух «антинародных режимах» Кучмы и Януковича, ни даже при «оранжевом мессии» Ющенко – даже при этом тотальном профане все пять лет работало по инерции. После «революции гидности» и при Кличко умудрились развалить все. И набрать в службы, наверное, всех этих приезжих новых «кыян з Коломыи чы Франкивська», которые ничего и не делают. Они так привыкли – по всей Украине то, что случилось с нашими домами этой ночью, – это, увы, уже давно обычная жизнь. Неужели за это и стоял майдан?..А еще просто очень хочется знать, что вообще за эксперимент проводят мэрия Киева, префектура Соломенского района и «Киевэнерго» у нас в районе с этими домами, которые они, судя по всему, оставили без горячей воды и тепла уже навсегда? Чего они хотят добиться, выдавливая оттуда людей еще и отсутствием электричества, что обрекает жителей на реальный «холодомор» этой зимой? Ведь вокруг этих домов в прошлом году был проведен капитальный ремонт подземных коммуникаций. В этом году они были проверены и признаны готовыми к отопительному сезону. Но сам сезон не наступил. И никаких ремонтных работ в этом районе сегодня нет, хотя и диспетчерская, и «Киевэнерго» по автоответчику утверждают, что работы ведутся, и потому обещают дать коммунальные услуги «завтра». Каждый день все переносится на завтра уже второй месяц подряд. Почему? Кто врет?В поисках ответа на эти вопросы я как-то предполагал, что не дают горячую воду и тепло, чтобы люди обогревались электричеством и больше платили «Киевэнерго». И так оно и есть, но «Киевэнерго» в эту ночь высекло самое себя: выбило фазу, не было электричества, значит, не будет и денег. И теперь придется еще что-то изобретать, чтобы пошарить у людей по карманам и компенсировать «потери». Или все-таки отремонтировать эту самую «фазу», чтобы не клинило, а люди могли пользоваться электричеством и платить за него. Мэру Кличко этой простой истины, конечно же, не понять, слишком сложная последовательная цепочка. Но неужели какого-то умного спеца, взятого не с майдана, и в «Киевэнерго» уже нет? Неужели и там все такие тупые, что не могут понять? Не хочется в это верить...Вторая причина начала этого выборочного «холодомора» еще проще – людей из этих домов просто решили выдавить, старые дома развалять, построить на них новые высотки, квартиры в них продать, а прибыль раздерибанить. Не зря же Кличко встречался с застройщиками в Италии, «тер» с ними о землях под застройку и даже за их счет летал на чартерных рейсах со всем олигархическим комфортом. А че? Свободной земли в Киеве все меньше и меньше, а тут район хороший, зеленый, озонированный. Раньше тут жили авиаконструкторы и работники КГБ, а теперь подойдет и нуворишам с мошной. А ради этого и стариков-пенсионеров, и мерзнущих заболевающих детей и взрослых пустить в расход не жалко......А сегодня ко мне днем зарулила старушка-соседка. Она собирает подписи из всех домов под письмом-жалобой на наши коммунальные проблемы. «Я, – говорит она, – недавно звонила в Соломенскую райадминистрацию и сказала им, что они там хуже немцев в 1941-м: те пришли и честно всех перестреляли, не мучили ни голодом, ни холодом. А вы мучите». «И что они ответили?», – спросил я. «А ничего. Дороги надо перекрывать. Говорят, где-то на Позняках перекрыли трассу и помогло, дали воду и тепло...». И я понял: если дойдет до этого, я буду участвовать. Все время воздерживался, презирая эту шушеру и брезгуя даже опускаться до борьбы с ними такими методами, а теперь вижу, что нет другого выхода. И люди это начинают понимать – допекли-таки. А если Чоколовский бульвар будет перекрыт, то один из транспортных коллапсов городу обеспечен. Если мэр Кличко, как обычно, этого не понимает (нечем понимать?), то есть же другие, кто понимает. Гарант нации, в конце концов, правительство и Вова Гройсман, народные депутаты от этого района. Неужели они все в доле?..Мне тут говорят, что я зря сгущаю краски. И наши люди выживут и в условиях нового «холодомора», как выживали и раньше. А заболеют, так подлечатся и будут жить дальше. А я вот не уверен. В свете, например, медицинской реформы кто их будет лечить? Экс-нардеп Юрий Кармазин в эфире телеканала «NewsOne» как-то сообщил, что с 2000 года и без реформы исчезло более двух тысяч медучреждений. А теперь еще и реформа подоспела. «Господин Гройсман, выгоните Супрун, или мы выгоним вас, вам там нечего делать. Вы содействуете геноциду украинского народа… Вот цифры, они страшные – сокращено лечебных заведений 944. Это уже большие лечебные заведения. Сокращены диспансеры, 17 специализированных больниц, 12 диспансеров. С 95-го года сокращение среднего медицинского персонала произошло на 228 тысяч. То есть наполовину, 50% сокращено. На 43 тысячи сокращено количество докторов. Происходит все для геноцида украинского народа», – восклицал депутат. Но кто его услышит, если медицинский геноцид уже записан в «успехи»? А теперь, похоже, движутся и к «холодомору», чтобы и его сделать «успешным». Фазу начала он уже прошел...