Психозы недели. Морг и Рождество

Дорогой дедушка Йоулупукки! Пишу тебе заранее, потому что знаю – писем будет много. Деда Мороза нам отменили, Санта Клаус перегружен, один ты у нас остался. Живем мы интересно, но холодно. Местами без горячей воды и отопления. Отчего в Киеве забастовал морг. Чтобы мы не жаловались, депутаты подарили нам еще один зимний праздник – католическое Рождество. Теперь у нас два рождества, два новых года (старый и новый), и никакой Великой отечественной войны, только Вторая мировая.



Насчет Рождества. Лично я считаю, что праздников в стране должно быть максимально много. Особенно в холодное время года, чтобы не тратить дефицитные ресурсы на отопление, освещение, транспортное сообщение и т.д. Бензин уже по 30 грн.! И пишут, что это не предел. Скоро, видимо, подорожает и автогаз, повышение акцизов на который активно лоббирует некая “Нефтегазовая ассоциация Украины”.



Единственный бизнес, который в столице и крупных городах находится не в окончательной стагнации, это кафе и рестораны. Выживают, несмотря на то, что по статистике Украина — в этом году лидер Европы по росту цен на продукты.



Объяснение этого феномена простое: надо же народу куда-то ходить по вечерам, праздникам и выходным. Раньше артисты популярные приезжали, театры привозили постановки. Теперь на российских артистов билеты покупать опасно – велика вероятность, что в страну их не впустят. Да и на концерты отечественных звезд, “запачканных” в российские гастроли, тоже лучше не ходить, если нет желания выгрести от радикалов. Ани Лорак вообще тайком пробралась во Дворец “Украина” на юбилейный концерт балета Freedom. Директор концертного зала до сих пор извиняется и расшаркивается перед национально озабоченной общественностью за такую “прикрість”.



Так что к нам в гости едут либо ветераны сцены, забытые у себя на родине, типа Тото Кутуньо и Патрисии Каас, либо грузинские гастролеры. Причем я имею в виду не только Михо сотоварищи и заслуженный ансамбль “лезгинщиков” имени Сухишвили, но и грузинских карманников. Стихийное бедствие в Киеве, честное слово. Недавно экс-глава контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк опубликовал на своей странице в Facebook запись с камеры наблюдения в кафешке Paul на Ярославом Валу. На этом видео “лица кавказской наружности” мастерски обворовывают бывшего министра экономики Сергея Терехина. "Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали. Не все в палатках на площади Конституции сидят", – написал Балюк.



А что в этих условиях делает обновленная полиция? Иногда (в лице отдельных сотрудников) выпивает со случайными знакомыми из супермаркета и подвергается анальному изнасилованию. Это я про нашумевший случай в Василькове Киевской области.



Понятно, что в таких суровых условиях жизни население нуждается в дополнительных праздниках, и парламент о нас позаботился. Католическое Рождество 25 декабря – теперь выходной день. Я лично не против – гулять, так гулять. Но мне не совсем понятны аргументы власти: дескать, теперь мы будем отмечать Рождество вместе со ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ. А раньше, выходит, отмечали с нецивилизованным?

Такие вот у нас дела, дорогой дедушка Йоулупукки! Здоровья тебе и твоим оленям. И пришли, пожалуйста, для нашего морга большой надежный обогреватель. У нас дома тоже холодно, но для себя я не прошу. Будем живы – не помрем, справимся! Jingle bells, СУГС!