Психозы недели. Морг и Рождество
Дорогой дедушка Йоулупукки! Пишу тебе заранее, потому что знаю – писем будет много. Деда Мороза нам отменили, Санта Клаус перегружен, один ты у нас остался. Живем мы интересно, но холодно. Местами без горячей воды и отопления. Отчего в Киеве забастовал морг. Чтобы мы не жаловались, депутаты подарили нам еще один зимний праздник – католическое Рождество. Теперь у нас два рождества, два новых года (старый и новый), и никакой Великой отечественной войны, только Вторая мировая.
Насчет Рождества. Лично я считаю, что праздников в стране должно быть максимально много. Особенно в холодное время года, чтобы не тратить дефицитные ресурсы на отопление, освещение, транспортное сообщение и т.д. Бензин уже по 30 грн.! И пишут, что это не предел. Скоро, видимо, подорожает и автогаз, повышение акцизов на который активно лоббирует некая “Нефтегазовая ассоциация Украины”.
Единственный бизнес, который в столице и крупных городах находится не в окончательной стагнации, это кафе и рестораны. Выживают, несмотря на то, что по статистике Украина — в этом году лидер Европы по росту цен на продукты.
Объяснение этого феномена простое: надо же народу куда-то ходить по вечерам, праздникам и выходным. Раньше артисты популярные приезжали, театры привозили постановки. Теперь на российских артистов билеты покупать опасно – велика вероятность, что в страну их не впустят. Да и на концерты отечественных звезд, “запачканных” в российские гастроли, тоже лучше не ходить, если нет желания выгрести от радикалов. Ани Лорак вообще тайком пробралась во Дворец “Украина” на юбилейный концерт балета Freedom. Директор концертного зала до сих пор извиняется и расшаркивается перед национально озабоченной общественностью за такую “прикрість”.
Так что к нам в гости едут либо ветераны сцены, забытые у себя на родине, типа Тото Кутуньо и Патрисии Каас, либо грузинские гастролеры. Причем я имею в виду не только Михо сотоварищи и заслуженный ансамбль “лезгинщиков” имени Сухишвили, но и грузинских карманников. Стихийное бедствие в Киеве, честное слово. Недавно экс-глава контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк опубликовал на своей странице в Facebook запись с камеры наблюдения в кафешке Paul на Ярославом Валу. На этом видео “лица кавказской наружности” мастерски обворовывают бывшего министра экономики Сергея Терехина. "Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали. Не все в палатках на площади Конституции сидят", – написал Балюк.
А что в этих условиях делает обновленная полиция? Иногда (в лице отдельных сотрудников) выпивает со случайными знакомыми из супермаркета и подвергается анальному изнасилованию. Это я про нашумевший случай в Василькове Киевской области.
Понятно, что в таких суровых условиях жизни население нуждается в дополнительных праздниках, и парламент о нас позаботился. Католическое Рождество 25 декабря – теперь выходной день. Я лично не против – гулять, так гулять. Но мне не совсем понятны аргументы власти: дескать, теперь мы будем отмечать Рождество вместе со ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ. А раньше, выходит, отмечали с нецивилизованным?
Но чаще сотрудники правоохранительных органов проводят время на бесчисленных ДТП или на изъятии взрывчатки. У нас как откроешь сайт Нацполиции, новости так и сыплются. “Сотрудники полиции 16 ноября задержали в Оболонском районе мужчину с самодельным взрывным устройством в рюкзаке. Во время осмотра в рюкзаке прохожего полицейские обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, начиненный металлическими шариками".
“В Запорожье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов для гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в заброшенном здании на окраине города. Как сообщили в областной полиции, схрон обнаружили в заброшенном здании неподалеку от улицы Опытная Станция. Всего изъято: 1 подствольную осколочную гранату ВОГ-25-П, 2 гранаты ПГ-9, 13 осколочных гранат ВОГ-17, 2 патрона калибра 30 мм и 2 стартовых двигателя к гранате Р9...”. Это фрагменты оперативной хроники за один день.
Теперь о ситуации на дорогах. Совершенно очевидно, что ликвидация “вредоносной совковой” ГАИ приблизила Украину к Европе: там людей умышленно давят машинами террористы, у нас это делают не нарочно, потому что ездят, как хотят. За звание ДТПшной столицы борются Киев и Харьков. С переменным успехом. Судя по всему, побеждает Харьков. После истории с Зайцевой, казалось бы, все должны были ездить “крадучись”. Так нет, буквально вчера в Харькове автомобиль выбил двери и влетел в торговый центр «Караван».
При этом лечить и хоронить жертв дорожных аварий, взрывчатки и всякого рода насилия становится проблематичнее. Я вообще не представляю, как народ будет выживать, когда место “Скорых” окончательно займут “парамедики” без дипломов врачей, а больницы начнут оказывать услуги по прайсам в соответствии с медреформой имени Супрун.
С другой стороны, и похоронить сейчас непросто. На днях в центральном киевском морге была... забастовка. Его сотрудники несколько дней не отдавали родственникам тела умерших. Сказали, что замерзли без воды и отопления настолько, что сами боялись сыграть в ящик от переохлаждения. Требования забастовочного комитета сводились к тому, чтобы моргу дали горячую воду. В конце концов, воду дали. Правда, работники говорят, что горячей ее назвать трудно. Вода еле теплая и течет со слабым напором. При этом отопления нет до сих пор.
Понятно, что в таких суровых условиях жизни население нуждается в дополнительных праздниках, и парламент о нас позаботился. Католическое Рождество 25 декабря – теперь выходной день. Я лично не против – гулять, так гулять. Но мне не совсем понятны аргументы власти: дескать, теперь мы будем отмечать Рождество вместе со ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ. А раньше, выходит, отмечали с нецивилизованным? Я стесняюсь спросить, когда в цивилизованном Зимбабве отмечают Рождество: 25.12 или 7.01?
Просто так спрашиваю, из спортивного интереса. И еще потому, что переворот в Зимбабве – это вершина политического интриганства, которое мы, украинцы, так любим. Вы уже в курсе, что на самом деле переворота не было, а был заговор одной части окружения 93-летнего Роберта Мугабе против другой группировки, во главе которой стоит молодая супруга президента – Грейс Мугабе? В общем, известная тема “отцов и детей” в обрамлении африканских страстей.
И если уж пошла такая пляска, то почему бы не объявить официальными выходными Хануку, Рамадан и Хэллоуин: евреи, мусульманско-татарская общественность и неформальная молодежь тоже имеют право на свои выходные!
Не понимаю только одного: почему Европа празднует лишь свое Рождество 25 декабря, а не как мы – “свое” и “чужое”. Интересно, во Франции или Штатах 7 января когда-нибудь сделают выходным днем? Или им такой плюрализм в голову не приходил? В конце концов, отмечать можно что угодно, но, как говорят батюшки, “Христос родился один раз, а не два". И с этим трудно поспорить.
Такие вот у нас дела, дорогой дедушка Йоулупукки! Здоровья тебе и твоим оленям. И пришли, пожалуйста, для нашего морга большой надежный обогреватель. У нас дома тоже холодно, но для себя я не прошу. Будем живы – не помрем, справимся! Jingle bells, СУГС!
Впрочем, когда дела в экономике идут настолько хорошо, что лучший педагог Украины-2016 в номинации, учитель иностранного языка Виолетта Македон уехала в Лондон и работает там сиделкой, то очень хочется каких-то реформ прошлого, будущего или календарных дат. Главное, чтобы подальше от реальности.
Ну, вот очередной прорыв из этой серии: парламент проголосовал изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и убрал оттуда термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная война и война с Японией» и «Война 1945 года с империалистической Японией». Теперь все они заменяются «Второй мировой войной».
На первый взгляд, можно было бы и не утруждать себя такими правками. Великую Отечественную войну в Украине и так фактически отменили, вместе с праздником 9 Мая. С 2015 года вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне мы отмечаем День победы во Второй мировой войне. И даже не День Победы, а День памяти и скорби. И не 9 мая, а 8-го. Думаю, так будет уже в следующем году.
Но изменения в закон “О статусе ветеранов...” тоже внесли не случайно. Теперь под льготы попадают и ветераны УПА, “плечом к плечу с американцами и французами” сражавшиеся с фашизмом (и “зовсім трошки” с поляками), пока Красная Армия пробегала мимо, дорогой на Берлин.
Однако было бы несправедливо говорить, что только забастовка в морге и дела давно минувших дней сделали эту неделю. На самом деле ключевым событием последнего времени стала публичная баталия между недавно созданными по требованию американцев антикоррупционными органами: горе-пинкертонами НАБУ и проверяльщиками электронных деклараций из НАПК. В чем они друг друга обвинили? Ну, как в чем – разумеется, в коррупции. И пытались друг друга разоблачить, допросить, обыскать, запереть противника в кладовке.
Быстро же чиновники с окладами в сотню тысяч гривен (за месяц!) переругались на глазах у народа, как дешевые клоуны. И очень смешно на этом фоне звучат жалкие блеяния реформаторов-еврооптимистов, что это пойдет на пользу делу. Какому делу? Борьбе с коррупцией? Ну, не скажите: теперь борьбе с коррупцией – Труба. В прямом смысле слова.
Неизвестный “широкому загалу” адвокат Роман Труба избран вчера на очередном открытом конкурсе директором Государственного бюро расследований. С ним вместе избраны два заместителя. Тоже из прокурорских.
При этом “набуины” громко плачут – “уронили в речку мячик”, точнее – у них забрали полномочия вести расследования против председателей местных государственных администраций. Такой большой куш уходит в другое ведомство – скорее всего, к Трубе. Количество потенциальных участников межведомственного антикоррупционного скандала растет на глазах. Чувствую, скоро опять повеселимся.
Такие вот у нас дела, дорогой дедушка Йоулупукки! Здоровья тебе и твоим оленям. И пришли, пожалуйста, для нашего морга большой надежный обогреватель. У нас дома тоже холодно, но для себя я не прошу. Будем живы – не помрем, справимся! Jingle bells, СУГС!