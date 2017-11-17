Аваков потребует извинений за сына по делу рюкзаков

Глава МВД Арсен Аваков заявил о невиновности своего сына Александра в деле по закупке рюкзаков и будет требовать извинений. Об этом заявил министр в эфире 1+1.



"Я горжусь своим сыном, и мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. А та манипуляция, которая предложена, будет обратно доказана в суде, и я буду требовать от всех, чтобы они извинились", - сказал министр.



Напомним, 31 октября Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его и еще дух фигуранто подозревают в поставках рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам на 14 млн гривен.



На следующий день суд отпустил сына главы МВД под личное обязательство, обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу и надеть электронный браслет.

