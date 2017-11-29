Нужно вернуть выплаты жителям Донбасса – посол США

Власти Украины должны восстановить социальные выплаты жителям Донбасса, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сказала посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, передает 5 канал.



Мари Йованович считает, что право на социальные выплаты имеют не только внутренние переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома после начала войны на Донбассе, но и те граждане, которые остались на подконтрольной сепаратистам территории.



"Социальные выплаты не только облегчат жизнь пожилых людей, но и подчеркнут, что Донбасс и его жители являются частью Украины", – выразила мнение посол США.



Также Мари Йованович считает, что государство должно активнее поддерживать тех лиц, которые при регистрации своего статуса сталкиваются со многими бюрократическими трудностями.

