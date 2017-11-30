Владельцы «АТБ» взяли в долю в Крыму инициатора захвата Тузлы – СМИ

Владельцы «АТБ» взяли в долю в принадлежавшей им сети «ПУД» в оккупированном Россией Крыму структуры инициатора строительства дамбы на украинский остров Тузла в 2003 году, экс-губернатора Краснодарского края, а ныне министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. На факт связи Ткачева с событиями 2003 года обратило внимание издание «Багнет» в материале «АТБ»: как сходятся пазлы коррупции и сепаратизма».



Журналисты напомнили, что 14 лет назад, осенью 2003 года Россия решила начать давление на Украину в вопросе разграничения территории Азовского моря и Керченского пролива.



«Этот период больше известен как кризис вокруг острова Тузла. Руководство Краснодарского края инициировало строительство дамбы в сторону Тузлы, чтобы сделать остров косой. Чем в долгосрочной перспективе закончилась история – известно: Керченский пролив российские оккупанты сделали символом единения Крыма с Россией, а через Тузлу «символически» проходит проект «Керченского моста», - сказано в материале











«В 2017 году совладельцы «АТБ» Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун «берут в долю» в своей крымской сети «ПУД» окружение инициатора строительных работ на Тузле – экс-губернатора, одного из крупнейших агробаронов России, министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Таким образом, человек, который официально начал одну из первых в новейшей истории кампаний по нарушению территориальной целостности независимой Украины – стал партнером одного из самых крупных украинских бизнесов», - подчеркивает издание.



Уровень приближенности Ткачева к высшему руководству России журналисты оценивают через тот факт, что в 2008 году, когда он все еще был губернатором Краснодарского края, миллиардер Олег Дерипаска серьезно рассматривал проект по его поддержке на должность кандидата в президенты (когда подходил к концу второй срок Путина).



«В 2015 году Александр Ткачев стал министром сельского хозяйства, что не стало сюрпризом для истеблишмента: за время работы в Краснодаре, особенно обеспечивая освоение финансовых потоков при подготовке к Олимпиаде в Сочи – он сблизился с Путиным и это еще более укрепило его позиции», - добавляет издание.



О входе в крымский бизнес маркетов «АТБ» («ПУД») представителей Ткачева стало известно буквально неделю назад, когда российское издание «КоммерсантЪ» обнаружило в учредителях предприятий сети компании, связанные с одним из топ-менеджеров министра.



Супермаркеты «ПУД» ранее полностью контролировались украинской компанией «АТБ»: в учредителях предприятий значились зеркальные фирмы в украинском и российском реестрах.









Подпись: Александр Ткачев и Владимир Путин