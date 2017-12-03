"Кто убил небесную сотню" - в Киеве раскручивают новую акцию

В Киеве активно разгоняется новая акция с политическими граффити. Стены столичных домов раскрасили портретами президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и экс-исполняющего обязанности главы Администрации президента Сергея Пашинского. Об этом сообщают "Комментарии". Неизвестные разрисовали краской более 100 киевских зданий и остановок. Рисунки сделаны с помощью трафарета.

На них можно разглядеть портреты политических лидеров страны и три большие буквы "П". Изображение венчает надпись: "КТО УБИЛ небесную СОТНЮ".



Новые надписи появились в Киеве в субботу 2 декабря, фото: Facebook



О возможной причастности Парубия и Пашинского к организации расстрелов протестующих и сотрудников МВД на Майдане в феврале 2014 было рассказано в фильме-расследовании итальянского журналиста Джана Микалессина под названием "Украина: скрытые истины", который недавно был показан на итальянском 5-м телеканале и опубликован на итальянском интернет-портале Gli Occhi Della Guerra.







В Генпрокуратуре назвали этот фильм фейком, но позже заявили, что собираются допросить автора фильма и его героев.



Тем временем, в соцсетях отношение к акции с портретами в Киеве разделилось. В то время как одни перепощивают это новость, другие называют ее заказухой, которая размешается за деньги.



Так, Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook говорит о том, что "не первый день работает в СМИ и может с уверенностью в 99,9% сказать, что это заказной материал, размещенный за деньги. Очень интересно, кто именно за это заплатил", - пишет он.

