В Киеве пьяные "кондукторы" подрались с пьяными пассажирами

В Киеве 5 декабря в троллейбусе на Троещине завязалась потасовка между пассажирами и людьми, которые назвались кондукторами, сообщает dtp.kiev.ua.



Разнимали дерущихся 4 экипажа патрульной полиции.



Инцидент произошел в 23:45 на ул. Драйзера, напротив здания Десянского управления полиции.



Как сообщается, в троллейбус зашли несколько нетрезвых людей. Представившись кондукторами, они начали приставать к группе подвыпивших пассажиров. Завязалась потасовка, в результате которой пострадали трое человек.



Приехавшие на место происшествия медики, зафиксировали у потерпевших закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму пальца.



В пресс-службе КП "Киевпасстранс" Вестям подтвердили, что данный инцидент произошел 5 декабря в троллейбусе №37. "Но люди, представившиеся кондукторами, таковыми не являются. Эти хулиганы - не наши сотрудники", - сказали в "Киевпасстрансе".

