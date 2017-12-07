Главы регионов РФ одобрили решение Путина участвовать в выборах в 2018 году

Главы российских регионов прокомментировали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2018 году. Одни губернаторы считают, что именно действующий президент позволит стране активно развиваться дальше, другие говорят о необходимости объединить общество вокруг одного признанного лидера. По словам многих глав регионов, именно опыт Путина позволит двигаться дальше и оправдать надежды россиян на стабильность.



Руководители сибирских регионов однозначно поддержали решение Путина баллотироваться на новый президентский срок и выразили надежду на сохранение текущего вектора политики. Главы субъектов России также надеются, что Путин продолжит поддерживать регионы, и готовы, в свою очередь, оказывать ему поддержку в этом направлении.



"Наш регион сегодня как никто другой может поднять уровень жизни в программах импортозамещения и индустриализации российской экономики. Я считаю, что Омская область должна поддерживать Владимира Владимировича, потому что то, что делалось, делается сейчас и будет делаться в дальнейшем - это на пользу региону", - сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков.



Александр Карлин, губернатор Алтайского края, заявил о поддержке действующего президента. По его словам, это "хороший знак для жителей", потому что множество социальных объектов в крае было достроено благодаря поддержке главы государства. "Я искренне убежден, что Владимир Владимирович Путин и дальше будет реализовывать масштабные национальные проекты, которые коснутся каждого жителя нашей страны и Алтайского края в частности", - отметил Карлин.



По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, решение главы государства вселяет уверенность, что курс по поддержке региона продолжится. "Личные и деловые качества нашего президента... дают полное основание утверждать, что Российская Федерация ни на шаг не отступит с пути развития и укрепления своих позиций", - сказала она.



Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил как важность последовательного и поступательного развития для страны, так и необходимость изменений, которые помогут в этом развитии.



"Безусловно, любая стратегическая программа - это не догма, она должна по мере реализации корректироваться, но ни в коем случае не должно быть резких поворотов, потому что любые резкие изменения - это все же торможение. У нас и лично у меня есть уверенность, что это поступательное движение не затормозится, а будет осуществляться только более высокими темпами", - отметил Травников.



Главы российских регионов уверены: именно действующий президент позволит продолжить курс на единение и сплочение страны. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что именно Путин может консолидировать общество.



"Владимир Владимирович является национальным лидером, способным сплотить страну, консолидировать общество, все народы России. У него есть четкое видение будущего страны, понимание ее миссии в истории. Есть развернутая программа действий. А самое главное - бесценный опыт успешного руководства государством, в том числе в непростых экономических реалиях и сложной международной обстановке", - пояснил Хамитов.



Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что стабильность и уверенность в завтрашнем дне позволит развиваться всем регионам России, чтобы гарантировать повышение качества жизни людей. Поэтому именно Путин "как никто другой оправдывает надежды россиян на стабильность, на дальнейшее успешное развитие страны".



Готовы поддержать президента и свердловчане. "Свердловская область как опорный край державы и президента страны в полной мере готова поддержать Владимира Владимировича и его политический курс. Сделать это мы должны, в том числе успешной реализацией своей пятилетки развития ", - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



По словам главы Алтая Александра Бердникова, Владимир Путин - именно такой президент, который позволит сохранить Россию "великой державой, которой не страшны никакие вызовы и угрозы извне", а также гарантировать целостность страны и единодушие народа.



"Владимир Владимирович - это человек, который ведет за собой народы, человек, посвятивший всю свою жизнь тому, чтобы добиться усиления и развития нашей страны. Он заботится о простых людях, его волнует жизнь и проблемы каждого человека", - сказал Бердников.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что сопоставимого по личным качествам с Владимиром Путиным политика в России сейчас нет.



"В современной сложной внешнеполитической ситуации и внутренних проблемах развития экономики лидером может быть только человек, обладающим большим опытом эффективного управления и безусловным доверием граждан. Сравнимой с Владимиром Путиным личности сегодня в нашей стране нет", - резюмировал Белозерцев.

