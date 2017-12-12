Порошенко завтра встретится с президентом Польши

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда проведут встречу в Харькове в среду, 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



"Основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии", - сказано в сообщении.



В то же время, визит президента Польши будет проходить на фоне обострения в украинско-польских отношениях из-за ряда резонансных инцидентов.



Напомним, в автобус с польскими номерами во Львовской области выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

