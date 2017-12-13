В Минэнергоугля объяснили почему растут цены на АЗС

Рост цен на топливо в Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.



"Первая причина - повышение цены за баррель нефти, вторая - девальвация нашей валюты. Министерство сейчас завершило формирование комиссии, которая начинает регулировать качество топлива. Создали общую комиссию с Антимонопольным комитетом, которая будет рассматривать, в том числе, возможность сговора по реализации светлых нефтепродуктов работающих на этом рынке компаний", - сказал министр после правительственного заседания журналистам в среду.

