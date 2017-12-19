Великобритания призвала поддержать антироссийскую резолюцию ООН

Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к международному сообществу с призывом поддержать резолюцию ООН о нарушении Россией прав человека в оккупированном ею Крыму. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.



"Россия продолжает незаконную оккупацию Крыма и нарушение прав людей на полуострове. Мы призываем международное сообщество действовать и поддержать сегодняшнюю резолюцию ООН", - заявляет МИД.



Сообщение дополняется специальным виджетом, где говорится, что в 2017 году оккупационные власти провели на полуострове 18 политически мотивированных арестов и вынесли 11 незаконных приговоров.



Также отмечается, что прошлая резолюция по Крыму, принятая в декабре 2016 года, призывала Россию немедленно прекратить преследования крымских татар и освободить всех незаконно заключенных, включая тех, кого вывезли на территорию РФ.



"Россия продолжает нарушать международное право", - отмечается в одной из надписей, которые появляются в виджете.



Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за проект резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.



Документ был инициирован украинской делегацией и призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

