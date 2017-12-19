Кабмин готовит новую формулу цены на газ для населения – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины продолжает разработку новой формулы цены на природный газ для населения. "Мы сейчас работаем над новой формулой справедливой цены. Для меня очень важно, чтобы цена была справедливая рыночная внутри страны и чтобы на этом никто не спекулировал"...



...сказал премьер на брифинге после селекторного совещания по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов при ухудшении погодных условий в Виннице во вторник.



Он отметил, что сейчас проходят технические консультации по этому вопросу с международными партнерами.



При этом В.Гройсман подчеркнул, что на данный момент решений о повышении цены на газ на этот отопительный сезон нет и оснований для этого нет.

