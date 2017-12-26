Грызлов озвучили планы на Украину в 2018 году

В 2018 году Россия будет добиваться введения особого статуса для Донбасса. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов. "Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса", - заявил Грызлов.



Он отметил, что в сфере безопасности Россия будет настаивать на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей.

