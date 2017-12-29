Как «ястребы» с «голубем» опять пободались...

После того, как патриоты-социологи из Фонда «Демократические инициативы» под конец года рассказали, что 74% опрошенных украинцев считают, что Украина идет в неправильном направлении, а 49,3% уверены, что если что-либо и улучшится в Украине, то только через много лет (при том, что 15,2% опрошенных вообще в улучшение не верят), я уже думал, что с негативом покончено. Тем более что говорено это было устами директора Фонда Ирины Бекешкиной, которая по красоте сравнима разве что с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун по кличке «Доктор Смерть».



А медреформу от «Доктора Смерть» на днях утвердил сам гарант нации, и, следовательно, раз эти две украинские красавицы уже «отстрелялись», то все хоть на Новый год будет хорошо.



Тем более что все другие напасти тоже объяснимы. О них каждого украинца предупреждали. А предупрежден, значит, вооружен, как говорится, и нечего паниковать. Вот, например, когда гривна опять сорвалась в штопор вниз, то я сразу вспомнил, как эта «стабилизация нацвалюты» объясняется заместителем главы НБУ Дмитрием Сологубом: психологическими факторами и отсутствием сотрудничества с МВФ. «Фундаментальных причин для девальвации на сегодня действительно нет», – сказал главбанкир Дима. По его словам, люди типа психуют, страдает текущая волатильность валютного рынка, и гривна падает, потому что еще и МВФ не хочет сотрудничать с Украиной и денег не дает. И зачем, скажите на милость, опять ныть, что Национальный банк изменил официальный курс гривны, снизив «под елочку» его на 12 копеек и установив на 29 декабря 2017-го на уровне 28,06 грн. за «бакс»? Все же ясно и понятно: психов полно, МВФ скаредничает, гривна падает, все идет по плану...



К тому же у нации есть ее гарант, который держит чуткую и отзывчивую руку прямо на пульсе всего происходящего. Вот стало известно, что долг столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО «Киевэнерго» на 1 декабря увеличился на 1 млрд. грн. и составил 3,9 млрд. грн. (население и якобы уничтоженные ЖЭКи столицы – 2,1 млрд. грн. и 744 млн. грн. соответственно).



Вот что делать, если в «Киевэнерго» сообщили, что на злостных неплательщиков подают в суд и теперь могут вообще отобрать жилье, а мэр Киева Виталик Кличко опять вспомнил, что всю боксерскую карьеру его били шпалой по голове, и отморозился: дескать, ничего не знаю, ничего не понимаю, не я это тепло потреблял, и вообще не только лишь все могут понять городские проблемы? Правильно: можно, конечно, надеть мешок на голову, спеть «Щэ нэ вмерла...» и с криком «СУГС!» сигануть. Либо на майдан, где буйствует Михо Саакашвили (но это от долга не спасет), либо вниз головой с многоэтажки или в размерзшийся от потепления Днепр (это хотя бы избавит отчаянного, но успешного суицидника от общения с судейскими приставами навсегда).



Не надо и намекать на то, что казна нации пуста и в ней нет денег, чтобы оплачивать «газ независимости». То есть тот же российский газ, но по реверсу полученный из словацких или венгерских месторождений и значительно дороже. Нет таких жертв, на которые не пошли бы гордые и несколько туповатые укры и арии, чтобы только быть подальше «вид Москвы»



И без его навязчивого патриотизма понятно, что он хочет и чего нации (ну той ее части, которая выживет, если, не дай Бог, конечно, в Украину вернутся холода) вместе с гарантом ждать и в наступающем году. Борьба «ястребов» с «голубями» продолжится, ибо «фронтовики» Бурбака и Яценюка почувствовали слабину и опять намылились побороться за кресло премьера для себя

Но можно спасительно понадеяться и на гаранта. Уж он-то точно знает, как живется его нации. Особенно после повышения тарифов на жизнь и цен на все необходимое. И гарант знает. Реально знает. Он даже допустил, что в новом году, Году Рыжей Огненной Собаки, в дома укров и ариев может прийти спасительное и – это главное! – подешевевшее тепло. Если, конечно, Путин усовестится страданиями «братского народа» и согласится с тем, что абсолютно независимая, гордая и напрочь процветающая Украина снизойдет до убогих и позволит себе покупать газ у России. «Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия и Путин. – Авт.) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, – пожалуйста», – подобрел гарант. И знаете, что подвигло эту снисходительную доброту? Правильно: забота о нации и туполомство Кличко, который никак не реагирует на долги «малэнькых кыян». По словам гаранта нации, если путинский газ будет дешевым, честным, голубым и некоррупционным, то власти Украины готовы пойти на такой шаг «для того, чтобы снизить тарифы для наших людей».И только не надо злорадствовать и говорить, что то ли гарант, то ли его наперсник во главе правительства Вова Гройсман вдруг прозрели и поняли, что дальнейшее обнищание чревато социальным взрывом. Никакого взрыва не будет, ибо братья Зорян и Шкиряк, не поднимаясь из позы «жабки», разъяснили все об украх и ариях: повоняют и забудут. И будут платить. Или не платить, а прощаться с жильем по суду. Потому что рынок на дворе, евроинтеграция и безвиз. Разве они не стоят того, чтобы за них нация могла вымереть?..Не надо и намекать на то, что казна нации пуста и в ней нет денег, чтобы оплачивать «газ независимости». То есть тот же российский газ, но по реверсу полученный из словацких или венгерских месторождений и значительно дороже. Нет таких жертв, на которые не пошли бы гордые и несколько туповатые укры и арии, чтобы только быть подальше «вид Москвы». И это факт. Клинический. Повергший в ступор не одного психиатра, который попытался хотя бы объяснить для себя секреты «розбудовы дэржавы» по-украински и после евромайдана. Это всего лишь маленькая ломка. Неизбежное следствие избавления от зависимости. В том числе и газовой. Гарант же четко сказал: мол, «20 лет Украина была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа», а теперь слезла, можно даже сказать, соскочила. Но слегка перескочила здравый смысл и переоценила свои возможности. Но то такое...Но вот тут-то и проявились подлинные криптозрадофилы, прикрывающиеся словесами о любви к Украине, и ненавистники украинской нации, желающие ей и замерзнуть зимой, и попасть в путинское ярмо, когда некому будет защищать нэньку, потому как все в ней вымерзнут. Не успел гарант нации расправить над нацией же защитное крыло голубя мира, миротворца, благодетеля и утеплителя, как вскинулись патентованные «ястребы» украинской политики. Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак (толстый такой чел с лицом победителя но конкурсе тупых идиотов) немедленно заявил, что вредны даже разговоры о том, что Украина опять может покупать газ у России, у ее «Газпрома». «Подход в отношении торговли с российским агрессором, между тем, должен остаться неизменным: закупочный контракт с «Газпромом» ни при каких обстоятельствах не может быть продлен. Разговоры или даже намеки на это – вредные. С 2020 года – только транзит», – написал он на своей странице в «Facebook».Бурбак этот так раздухарился в соцсети, что даже начал давать, как говорил доктор Борменталь из «Собачьего сердца», космические советы космической глупости. И не только гаранту украинской нации, который все и так знает, но и всему Евросоюзу, который познал несказанные радости ассоциативного сожительства с этой же нацией. По убеждению этого самого «ястреба» Бурбака, газовый рынок Украины и Евросоюза должен быть демонополизирован, а российско-террористический проект «Северный поток-2» (Nord Stream-2) должен быть окончательно похоронен в 2018 году. Если, конечно, Европа хочет быть свободной. «Не вообще, и не с 2020-го, а сейчас. Наши реверсные закупки должны сохраняться, расширяться и вылиться в полноценное присоединение Украины к газовой сети Евросоюза. Уже сейчас Украина должна договариваться об импорте американского LPG-газа, который уже поступает (!) в Литву и Польшу», – рассказал Максим нации и миру. И на пальцах начал доказывать, что «имперская госмонополия «Газпром» – это не бизнес, а инструмент агрессии»...Вот так вот. И не меньше. Смело, продвинуто и... глупо. Как минимум недальновидно. Ибо даже Даля Грибаускайте, президент забросанной «импортом американского LPG-газа» (то есть сжиженного) страны, подсчитала свою казну и решила, что с Россией нужно не воевать, а дружить и мирно сотрудничать. «Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное – сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей», – сказал Даля. И намекнула, что ее Литва может согласиться со строительством «Северного потока-2», если за это заплатят. Как то и советовала ей еще одна «нечаянная зрадофилка» из Германии – тамошняя «фрау канцлерин» Ангела Меркель...Но Бурбака так просто не унять. И понятно же почему. Для него вершина государственной мудрости – это глава его партии и экс-премьер Арсений Яценюк, который на зиму оброс утеплительной бородкой и думает, что выглядит умным. «Отказ правительства Арсения Яценюка от закупок российского газа был правильным стратегическим решением. Тогда правительство провело энергетическую реформу, цель которой – полная энергетическая независимость страны на протяжении десяти лет, за счет собственной добычи газа, нефти и угля, диверсификации поставок топлива для атомной энергетики», – убеждает всех Бурбак патриотично......Но и без его навязчивого патриотизма понятно, что он хочет и чего нации (ну той ее части, которая выживет, если, не дай Бог, конечно, в Украину вернутся холода) вместе с гарантом ждать и в наступающем году. Борьба «ястребов» с «голубями» продолжится, ибо «фронтовики» Бурбака и Яценюка почувствовали слабину и опять намылились побороться за кресло премьера для себя. А есть же еще Михо Саакашвили, обуреваемый той же идеей, есть Юлия Тимошенко, рвущаяся в президенты, есть иная прочая «мелюзга», которую кто-то сильно обманул, назвав «украинской элитой». Ей-богу, уж не потому ли нация так любит заниматься политикой, что знает, что в погоне за креслами надежно можно согреться? Не догнать и получить, а просто побегать и согреться. Очень уж символичной выглядит эта конвульсия борьбы между гарантом нации и его криптооппонентами...