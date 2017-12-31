Разочарования, геронтология и прокурор

Год заканчивается, и хочешь не хочешь, а надо подводить итоги. Традиция у нас такая. Беда в том, что в последние годы эти итоги в большинстве своем довольно неутешительны. Причем в глобальном измерении. Но давайте не будем терять дурацкого, ни на чем не основанного оптимизма (а что нам еще остается?) и вспомним несколько важных событий и процессов 2017 года.



1. Российско-американские разочарования. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года многие эксперты, политологи, да и просто граждане, любящие под хорошую закуску поговорить о геополитике, говорили о высокой вероятности потепления отношений между Вашингтоном и Москвой.



И правда, во время своей предвыборной кампании Дональд публично восхищался Путиным, говорил о необходимости нормализации отношений с Россией и чуть ли не обещал признать Крым российским. Чем, понятное дело, вгонял украинских политиков и «патриотов» в ступор. Не только и не столько Крымом, сколько казавшейся тогда вполне реальной дружбой между Россией и США, ибо Украине в случае возникновения такой дружбы автоматически отводилась роль статиста, в лучшем случае произносящего «кушать подано».



Но оптимистические прогнозы в духе «русский с американцем – братья навек» с треском провалились. Трамп, как человек в высшей степени прагматичный, может быть, и хотел бы поладить с Путиным и Россией. Но вот большая часть американского политикума (особенно сторонники проигравшей выборы Хиллари Клинтон) была и остается настроена настолько антироссийски, что все робкие попытки Трампа даже заикнуться о снятии санкций или каком-то более-менее значительном сотрудничестве с Москвой вызывали бурю негодования. Более того, сам президент и его окружение попали под каток расследования их возможного «сговора с Кремлем» во время избирательной кампании. Так какая уж тут дружба – импичмента бы избежать…



И Трампу пришлось демонстрировать политикам, жаждущим его крови, что в деле борьбы с «рукой Кремля» он еще более отчаянный камикадзе, чем его предшественник Барак Обама. Отсюда и продление и ужесточение антироссийских санкций, конфискация российской дипсобственности, заявления советника Трампа по национальной безопасности генерала Макмастера о том, что Россия и Китай – «ревизионистские государства», которые стремятся пересмотреть мировой порядок и представляют военную угрозу для США, и прочее, и прочее.



Ну и, конечно, не следует забывать о бедной Сирии, в которой и США, и Россия преследовали свои геополитические цели. Одни – поддерживая так называемых «умеренных террористов-оппозиционеров», другая – помогая президенту Асаду освободить страну от боевиков «Исламского государства» и упомянутых выше проамериканских оппозиционеров. И здесь, надо сказать, больше преуспела Россия, с помощью своих Воздушно-космических сил практически обеспечившая Асаду победу и сохранение власти.



В общем, хотя на выборах блок Меркель ХДС/ХСС и одержал победу, все же голосов для формирования правительства не хватило. Германия оказалась на пороге политического кризиса после того, как ХДС/ХСС не удалось создать правящую коалицию со Свободной демократической партией и «зелеными»

Еще одним знаковым событием 2017 года стал кардинальный переворот в польско-украинских отношениях. Если раньше Варшава практически безоговорочно поддерживала Киев, его внешнюю и внутреннюю политику, называя себя «адвокатом Украины в Европе», то теперь Польша превратилась в настоящего прокурора, стремящегося карать огнем и мечом

В общем-то, можно было бы с отстраненным интересом наблюдать за этой битвой титанов, если бы эта битва не имела непосредственного отношения к Украине. Ведь как бы ни пыжились украинские «патриоты», как бы ни надували щеки, голося об исключительности украинцев, наша страна стала пешкой в игре Вашингтона и Москвы. Игре долгой, иногда кровавой и всегда чреватой непредсказуемыми последствиями для мелких несамостоятельных стран. И, подводя итоги года, приходится констатировать, что пока Россия и Соединенные Штаты не договорятся (безоговорочная победа кого-либо из них очень маловероятна), мира и процветания Украине не видать.Важными событиями уходящего года стали, конечно же, выборы в Германии и Франции. Сначала французы избирали президента, а затем немцы – парламент и, соответственно, канцлера.Интрига во Франции держалась вплоть до второго тура – в первом победил экс-министр экономики при президенте Олланде, молодой (1977 года рождения) политик Эмманюэль Макрон, создатель и первый лидер политической партии «Вперед, Республика!», созданной, что интересно, лишь за год до выборов. Происходит Макрон из хорошей семьи (отец – профессор, мать – врач), да и вообще юноша, приятный во всех отношениях. Второе же место досталось «великой и ужасной» Марин Ле Пен, дочери того самого Жан-Мари Ле Пена, наводившей ужас на всю либеральную общественность. Марин давно считали «анфан террибль» французской политики: она высказывалась, кроме прочего, за выход из ЕС и ужесточение иммиграционной политики. В общем, «Франция для французов».Стоит ли говорить, что в период между первым и вторым туром президентских выборов на Ле Пен навешали просто невероятное количество ярлыков. Она, дескать, популистка, фашистка, признает Крым российским и вообще – угроза для либеральной объединенной Европы. Помню даже занятный рисунок, напечатанный в европейской прессе: Марин Ле Пен, Владимир Путин и Дональд Трамп скачут рядом на конях, с флагами и решительными лицами. То ли неуловимые мстители, то ли всадники Апокалипсиса…В результате с двукратным перевесом победил Макрон, вступивший 14 мая в должность президента Французской Республики. Запомнились ли чем-то восемь месяцев пребывания Эмманюэля у власти? Чтобы да – так нет. Разве что тем, что он собрался коренным образом реформировать ЕС, не спросив, впрочем, мнения остальных европейцев. Да еще тем, что за три месяца пребывания у власти умудрился уронить свой президентский рейтинг на 24%. В общем, пока ситуайен Макрон не проявил себя решительным политиком с четко определенными целями и задачами.Основной же интригой немецких выборов был вопрос, удастся ли пожилой Ангеле Меркель в четвертый раз подряд усесться в кресло канцлера. Стартовые позиции Ангелы были не слишком хороши. В стране росло недовольство иммиграционной политикой властей, приютивших сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Мало того, что эти беженцы в буквальном смысле съедали огромные суммы из федерального бюджета, так еще и вели себя совершенно по-хамски, абсолютно не желая интегрироваться в немецкое общество. Плюс к этому экономические проблемы, рост националистических настроений в стране, Брексит, серьезно поколебавший основы единой Европы…В общем, хотя на выборах блок Меркель ХДС/ХСС и одержал победу, все же голосов для формирования правительства не хватило. Германия оказалась на пороге политического кризиса после того, как ХДС/ХСС не удалось создать правящую коалицию со Свободной демократической партией и «зелеными».Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после этого призвал парламентские партии сделать все, чтобы избежать перевыборов в Бундестаг. На момент написания этой статьи политические перспективы Меркель в частности и Германии в целом были неясными. Хотя совершенно очевидно, что пик популярности и могущества Ангелы в прошлом. Хотя она пока и остается у руля.Еще одним знаковым событием 2017 года стал кардинальный переворот в польско-украинских отношениях. Если раньше Варшава практически безоговорочно поддерживала Киев, его внешнюю и внутреннюю политику, называя себя «адвокатом Украины в Европе», то теперь Польша превратилась в настоящего прокурора, стремящегося карать огнем и мечом.В чем причина столь резкого разворота на 180 градусов, догадаться, как представляется, несложно. Дело в героизации с подачи пещерных украинских националистов таких отвратительных для любого поляка персонажей, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Ведь, по данным польских историков, именно эти господа несут ответственность за гибель во время Волынской резни более ста тысяч мирных поляков. Польские сейм и сенат признали Волынскую резню геноцидом и утвердили 11 июля днем памяти жертв этой трагедии.Зато на Украине этим деятелям (которых, кстати, больше половины нашего народа считает пособниками нацистов и военными преступниками) ставят памятники, их именем называют улицы, площади и прочие объекты. Да еще и не разрешают полякам проводить эксгумацию тел жертв украинских националистов. До поры до времени поляки закрывали глаза на все эти безобразия, видимо, убеждая себя в том, что в борьбе с Россией любой союзник хорош. Но в конце концов терпение Варшавы закончилось. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прямо заявил о том, что отношения между «Речью Посполитой» и Украиной стремительно портятся: «Наше послание очень четкое: с Бандерой вы в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», – сказал глава МИД.Естественно, наши патриоты во главе с директором Института национальной памяти (им. Альцгеймера) Владимиром Вятровичем ответили привычным для них хамским образом: мол, гордые украинцы сами знают, кого считать героем. А Ващиковский на это сообщил, что Польша впредь не намерена терпеть: «До поры до времени мы стискивали зубы, потому что считали, что в соответствии с нашей военно-политической доктриной сохранение независимой Украины может быть для нас бесценным. Но сейчас мы считаем, что Украина нас использует, полагая, что Польша будет безусловно ее поддерживать». Более того, по словам министра, власти Польши запустили процедуру, которая делает невозможным въезд в страну людей, исповедующих антипольские взгляды. «Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, демонстрирующих крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут», – отметил Ващиковский.Надо сказать, что процедура работает: первой «жертвой» охлаждения отношений стал Святослав Шеремета, ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий. Причиной стало то, что пан Шеремета неоднократно лично принимал участие в торжествах в честь дивизии СС «Галичина», Бандеры и Шухевича. И смею предположить, что Шеремета – не последний «невъездной». Вот вам и «адвокат Украины…»