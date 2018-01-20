Майкла Дугласа все-таки обвинили в публичной мастурбации

Журналистка Сюзан Броуди стала невольной свидетельницей того, как мастурбирует актер Майкл Дуглас. Об этом она рассказала The Hollywood Reporter.



По словам женщины, инцидент произошел в конце 1980-х годов, когда ей было 40 лет. Броуди устроилась на работу в продюсерскую компанию Дугласа. Она заявила, что постоянно выслушивала развратные комментарии своего начальника и терпела от него насмешки с сексуальным подтекстом.



«Однажды я громко засмеялась, и он крикнул группе агентов: "О, да она крикунья. Держу пари, она кричит в койке". Когда я попросила его не говорить такие неуместные вещи, он расхохотался так, что порозовел», — вспомнила журналистка.



Броуди подчеркнула, что Дуглас принялся мастурбировать при ней во время работы, когда они пытались придумать персонажа, похожего на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. «Майкл расстегнул брюки, и я поняла, что что-то неладно. Он похвалил мои идеи насчет персонажа, но его голос понизился. Я увидела, что он засунул обе руки в расстегнутые штаны. К своему ужасу я поняла, что он гладил своей пенис. Через несколько секунд он испытал оргазм», — поведала женщина.



Журналистка отметила, что после этого убежала домой и больше никогда не оставалась с Дугласом в одном помещении наедине. Через несколько месяцев актер уволил ее.

