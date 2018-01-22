В Кабуле погибли девять украинцев в результате нападения террористов

Жертвами нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины, сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции. Кроме того, погиб один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Еще двое лиц до сих пор не опознаны.

Афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что были убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.



По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.



Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

