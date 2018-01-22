Порошенко вошел в десятку самых богатых участников форума в Давосе

Президент Дональд Трамп станет шестым самым богатым спикером на Давосском форуме, в то время как президент Украины Петр Порошенко занял 9 место в числе самых богатых его участников. Об этом сообщает cityam.com.



В списке участников есть также основатель Microsoft Билл Гейтс, за которым следует Джек Ма, основатель китайского оптового гиганта Alibaba стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио, менеджер инвестора и хедж-фондов.



Ниже Трампа - основатель JD.com Ричард Лю и Сунила Бхарти Миттала, основателя Bharti Enterprises.





