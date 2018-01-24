У Украины нет просроченных долгов по решениям ЕСПЧ – Минюст

Украина не имеет просроченных долгов по исполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отмечают в Министерстве юстиции Украины.



На пресс-конференции во вторник в Киеве первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая рассказала, что по решениям ЕСПЧ за последние 10 лет украинской стороной было выплачено 1 млрд 892 млн грн в целом, из которых 1 млрд 483 млн грн – в течение 2014-2017 годов.



"Это свидетельствует о том, что в этот период времени нам удалось не только погасить все задолженности, которые были на тот момент, и мы можем открыто констатировать, что на сегодняшний день у нас нет просроченных долгов по решениям ЕСПЧ: все выполняется своевременно, в рамках трёх месяцев после вынесения решения", - подчеркнула Н.Бернацкая.



По словам первого замминистра, это можно назвать "серьезным прогрессом".



Она напомнила, что Украина в вопросе исполнения решений ЕСПЧ "исторически была первой с конца".



"Много решений не было выполнено, поступали новые. На сегодняшний день, хочу вам сообщить, что мы находимся на пятом месте (по исполнению решений ЕСПЧ - ИФ) и таким образом мы показываем очень позитивный результат и надеемся, что так будет и в дальнейшем", добавила Н.Бернацкая.

