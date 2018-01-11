Завтра Роман Савков вернется домой из плена «ДНР»
Завтра, 24 января, военнослужащий ВСУ Роман Савков будет передан из Донецка представителям украинской власти. Об этом сообщают СМИ.
По информации одного из изданий, договоренность о том, что Романа обменяют на Надежду Козлову, которую накануне помиловал президент Порошенко, была достигнута во время встречи 10 января в Москве спецпредставителя Киева в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.
Надежду Козлову уже передали в Донецк 21 января, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок.
О Романе Савкове СМИ начали писать после того, как о нем рассказал освобожденный 27 декабря военнослужащий Николай Герасименко.
«У Романа Савкова на нервной почве очень тяжелое состояние. У него повышенный сахар нашли. Он резко худеть стал. В санчасть не обращался. Затем практически перестал вставать, ребята начали бить тревогу, пришли медики, на носилках вывезли его в санчасть. Однако его вылечить не могут», – сообщил Герасименко.
Как писали ранее СМИ, 10 января 2018 года состоялась встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом, Донецком и Луганском, а также освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации, реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины в целом.