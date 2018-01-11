Завтра Роман Савков вернется домой из плена «ДНР»

Завтра, 24 января, военнослужащий ВСУ Роман Савков будет передан из Донецка представителям украинской власти. Об этом сообщают СМИ.

По информации одного из изданий, договоренность о том, что Романа обменяют на Надежду Козлову, которую накануне помиловал президент Порошенко, была достигнута во время встречи 10 января в Москве спецпредставителя Киева в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

Надежду Козлову уже передали в Донецк 21 января, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок.

О Романе Савкове СМИ начали писать после того, как о нем рассказал освобожденный 27 декабря военнослужащий Николай Герасименко.

«У Романа Савкова на нервной почве очень тяжелое состояние. У него повышенный сахар нашли. Он резко худеть стал. В санчасть не обращался. Затем практически перестал вставать, ребята начали бить тревогу, пришли медики, на носилках вывезли его в санчасть. Однако его вылечить не могут», – сообщил Герасименко.