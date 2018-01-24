Tesla на автопилоте протаранила авто пожарных

Электромобиль Tesla, передвигаясь со скоростью 104 километра в час, когда врезался в автомобиль пожарных, пишет CNN. Инцидент произошел, когда работники пожарной службы оказывали помощь другим пострадавшим в ДТП.



В ходе инцидента жертв и пострадавших удалось избежать.



Сообщается, что инцидент произошел в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния.



Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота. При этом правоохранители отметили, что это не освобождало его от необходимости следить за дорогой.

