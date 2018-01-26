Названы величайшие кинозлодеи всех времен

Популярный журнал Empire составил рейтинг величайших кинозлодеев всех времен. Первую позицию списка занял Дарт Вейдер из фантастической саги "Звездные войны", в четверг, 25 января, пишет Birmingham Mail.



Вторую позицию рейтинга занял Джокер из фильма "Темный рыцарь", а замкнул тройку лидеров персонаж Локи из киновселенной Marvel.



В ТОП-10 также вошли Ханс Грубер из "Крепкого орешка", Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят"), Ганс Ланда ("Бесславные ублюдки"), Кайло Рен ("Звездные войны"), Антон Чигур ("Старикам тут не место"), а также Волан-де-Морт (фильмы о Гарри Поттере) и Чужой (из популярной франшизы "Чужой").



Рейтинг был составлен с учетом результатов опроса, проведенного среди читателей журнала.







