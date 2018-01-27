Трамп заявил, что настроен на диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп, прибывший в пятницу в Конгресс-центр в Давосе, где проходит 48-й Всемирный экономический форум заявил, что настроен на диалог с Россией.



Президент США проходил мимо ожидавшей его прессы и задержался, чтобы ответить на вопрос корреспондента ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с РФ. "Мы надеемся на это", - сказал Трамп.



Американский лидер выступит в пятницу с посланием в 16:00 мск, а также примет участие в сессии "Глобальное влияние политики. Америка прежде всего" в 20:15 мск.



Ухудшение отношений РФ и США произошло еще при предыдущем американском президенте Бараке Обаме, после обострения ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Трамп, который уже год занимает пост президента США, во время предвыборной кампании декларировал стремление поладить с Россией, но улучшения пока не произошло.

