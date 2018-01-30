Цена российской агрессии против Украины будет только расти - Порошенко

Цена российской агрессии будет только расти. Об этом заявил во время торжеств по случаю по случаю 100-летия битвы под Крутами в Военном институте телекоммуникаций и информатизации президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.



“Украина получила мощную поддержку международных партнеров, которые помогают нам не только санкциями, сдерживающими агрессора, но и предоставлением оборонительного оружия. США объявили новые антироссийские санкции в день моих переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе. Россияне начали жаловаться, что американский санкционный принтер взбесился и штампует соответствующие решения, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Но, по моему мнению, взбесились точно не в Вашингтоне, а в другой столице на противоположном полушарии. А то, что цена российской агрессии против Украины будет только расти — это уж точно аксиома”, — подчеркнул П.Порошенко.

