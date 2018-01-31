Немецкий суд разрешил грецким орехам падать на припаркованные автомобили

Жительница Франкфурта не смогла возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее автомобиль грецкими орехами. Окружной суд города постановил, что в этом случае речь идет о «природном факте» и истец должен был быть к нему готов.



Согласно поданному иску, во время сильного ветра несколько орехов и веток упали на машину, повредив капот, крышу и двери. Хозяйка автомобиля оценила материальный ущерб в 3000 евро. Суд должен был решить вопрос о том, несет ли собственник земли, на которой растут деревья, ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству.



В своем решения судья отметил, что падение орехов — это естественно, а наличие деревьев приносит пользу всем жителям города. При этом риск за повреждение автомобиля несет тот, кто припарковался рядом с деревом.



В декабре 2017 года жители города Брайтон Тауншип, который располагается неподалеку от испытательного полигона General Motors в Мичигане, подали на компанию в суд. Ее обвинили в загрязнении грунтовых вод. Это привело к проблемам со здоровьем проживающих неподалеку людей.

