Немецкий суд разрешил грецким орехам падать на припаркованные автомобили

Немецкий суд разрешил грецким орехам падать на припаркованные автомобили

Жительница Франкфурта не смогла возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее автомобиль грецкими орехами. Окружной суд города постановил, что в этом случае речь идет о «природном факте» и истец должен был быть к нему готов.

Согласно поданному иску, во время сильного ветра несколько орехов и веток упали на машину, повредив капот, крышу и двери. Хозяйка автомобиля оценила материальный ущерб в 3000 евро. Суд должен был решить вопрос о том, несет ли собственник земли, на которой растут деревья, ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству.

В своем решения судья отметил, что падение орехов — это естественно, а наличие деревьев приносит пользу всем жителям города. При этом риск за повреждение автомобиля несет тот, кто припарковался рядом с деревом.

В декабре 2017 года жители города Брайтон Тауншип, который располагается неподалеку от испытательного полигона General Motors в Мичигане, подали на компанию в суд. Ее обвинили в загрязнении грунтовых вод. Это привело к проблемам со здоровьем проживающих неподалеку людей.