Путин о «кремлевском списке»: США должны сами понять, чего хотят

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что США «должны сами понять, чего они хотят».



Так Путин прокомментировал попадание в «кремлевский список» главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова и детского омбудсмена Анны Кузнецовой.



«В этот список, кстати сказать, внесли моего советника, который возглавляет Совет при президенте по правам человека, а значит, что и всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека?» — сказал Путин.



По его словам, Штаты должны «сами понять, чего они хотят».

