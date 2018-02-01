Лабораторные исследования не подтвердили случай дифтерии на Луганщине

Лабораторные исследования не подтвердили похожий на дифтерию случай в Луганской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



"Похожий на дифтерию случай в Луганской области не подтвердился после проведения лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья", - отмечено в сообщении.



Ранее победитель конкурса на должность генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины Владимир Курпита заявил о поступлении сообщения о подозрении на дифтерию.



Как сообщалось, Минздрав в связи с низким уровнем охвата вакцинацией и опасностью заболевания призвал к вакцинации детей от дифтерии и ревакцинации взрослых, которую необходимо проводить каждые 10 лет.



По состоянию на 1 января 2018 года в стране имелось в наличии имелось 2,7 млн доз вакцин АКДС, 700 тыс. доз вакцины АДС и 6,1 млн доз АДС-М, а также 900 доз противодифтерийной сыворотки, необходимой для лечения заболевания.

