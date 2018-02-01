Кэвизел согласился участвовать в сиквеле "Страстей Христовых"

Мэл Гибсон, который намерен спродюсировать и, возможно, стать режиссером сиквела своего фильма "Страсти Христовы", договорился с актером Джеймсом Кэвизелом, сыгравшем Иисуса Христа в оригинальной картине, об участии в проекте.



Рассказывая о новом фильме, Кэвизел назвал его "самым грандиозным" в истории кинематографа, передает USA Today. По его словам, действие будет сосредоточено вокруг воскрешения Христа. "Есть вещи, о которых я не могу говорить, потому что это шокирует аудиторию. Это будет грандиозно", - добавил он.



Отметим, Джеймс Кэвизел вместе с Джеймсом Фолкнером снялся в фильме Эндрю Хайатта "Павел, апостол Христа", который должен выйти в прокат в марте 2018 года.



Историческая драма "Страсти Христовы", снятая Мэлом Гибсоном, вышла на экраны в 2004 году. Картина собрала 612 млн долларов в прокате по всему миру. При этом на ее производство было потрачено всего 30 млн долларов.



В фильме рассказывается о событиях, предшествующих распятию Иисуса Христа. Сценарий был написан Мэлом Гибсоном и Бенедиктом Фицджеральдом на основе четырех канонических Евангелий: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.



Теперь же над сценарием новой картины работает Рэндалл Уоллес - автор сценария для фильма 1995 года "Храброе сердце", снятого Мэлом Гибсоном и получившего пять премий "Оскар".







