Три обмана Климкина: погнали пацана в Европу за миром

Пообщался как-то с группой украинских экспертов. Из тех, что окучивают изысканной шумерской мыслью российские телеканалы, неслабо подъедаясь на подсосе из Москвы (ей зачем-то до сих нужны дурачки, представляющие жителей Украины эдакой туповатой гопотой, необъезженной здравым смыслом, но изнасилованной бандеровщиной прямо в мозг), и Киева (его расчет в том, чтобы хоть так доносить свою точку зрения до путинских «мордорян» в надежде, что кто-то да и поверит). Девиантные, скажу вам, ребята. На экране – пропагандистский мейнстрим ближайшего арийского дурдома в чистом виде…



…С украинским акцентом лечения. В курилке же, вне экрана и в быту, так сказать, очень даже можно с ними говорить. Во всяком случае, глаза не так выпучены от патриотической натуги, и нет опасения, что могут оконфузиться от излишней любви к киевским властям и тамошним же кошелькам и нечаянно испортить воздух. С намеком на вменяемость, короче...



...Так вот, понизив голос до хриплого шепота, один из таких «икспердов» горячечно напирал на меня в ухо: «Да ты знаешь, что наши ВСУ после четырех лет бесплодного стояния, унижений, позора, издевательств со всех сторон и реальных потерь если пойдут на Донбасс, то порвут там всю эту криминальную свору в хлам. Главное, чтобы команду дали». «А если «военторг» ответит и не даст?», – осторожно поинтересовался я, намекая на донесшееся как-то из Москвы «русские своих на бросают». «А вот тогда всем и станет понятно, что они там есть!», – торжествующе заключил визави.



Тогда я и убедился, что перед провластными креаклами киевского режима по-прежнему стоят две задачи:



а) если и добиваться замирения в Донбассе, то на своих условиях и – лучше всего – силой оружия, по «хорватскому сценарию», ожидание которого по степени вожделения уже сравнимо с ожиданием «Джавелинов» спикером Рады Андреем Парубием. Но главное, чтобы кто-то дал команду и оружие, деньги и технику, а также прикрыл после возможного провала. Потому что главный посыл неизменен: а без пропитания я не согласен;



б) по-любому доказать, что Россия – сторона конфликта и давно в Донбассе полноценно воюет, а не является гарантом выполнения «Минских соглашений-2» наряду с прочими коллегами по «нормандской четверке». В этом случае будет оправдано не только санкционное давление на Россию, за что Киеву не просто скажут отдельное «спасибо», но еще и могут чем-то одарить. Например, деньгами на войну, кредитами, дипломатической и политической поддержкой. Потому что доказать «русское вмешательство» можно будет очень просто: начать войну в Донбассе против ДНР и ЛНР, которым Россия, скорее всего, поможет, а значит, можно будет и говорить: вот видите, русские воюют. Так Киев говорит и сегодня, но после эскалации конфликта и российской помощи у него могут появиться, не исключено, хоть какие-то реальные доказательства российского военного участия.



Волкер заехал в Киеве перед Сурковым, чтобы ему еще раз на пальцах объяснили, что, мол, да, «Минск-2» не упомянут, но он надежно спрятан в «тело» закона. Тем, что на него намекает упоминание о резолюции Совбеза ООН №2202 (2015) от 17 февраля 2015 года, в которой Объединенные Нации фактически одобрили «Минск-2», значительно подняв его статус. Волкеру это еще раз и объяснили: мы, дескать, не написали о «Минске-2» в законе, чтобы задобрить нарванных патриотов

Позиция США в отношении «европейских партнеров», выраженная как-то помощником госсекретаря США приснопамятной Викторией Нуланд («...fuck the EU»), остается прежней. Более того, Трамп в начале своего президентства даже ужесточил ее, демонстрируя откровенное «хозяйское» пренебрежение. Но сейчас его, как говорится, «попустило»: ему не с руки ссориться еще и с европейцами и отдавать их в «руки Путина»

И если эксперты, креаклы, обозреватели, специалисты и просто патриоты-идиоты, которых кто-то жестко, но весело обманул, назвав «умными», создают лишь необходимый шумовой эффект, то реально воплощать эти мифологемы в жизнь призван глава МИД Украины Павел Климкин. Тоже неоднозначный парень: то ли врожденный шумер с курскими корнями, то ли курянин, в котором проснулись шумерские гены и позвали в дорогу в Украину. И уже многим понятно, что этого бывшего инженера-сварщика держат во главе такого очень важного в любой стране министерства только с одной целью – чтобы он озвучивал всякую фигню, а на его фоне гарант нации спокойно мог считать себя дипломатом всех времен и народов. Судя по итогам «встречи» гаранта нации с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, которую, плюясь слюной от предчувствия и нетерпения, анонсировал Климкин, этот тандем в последнее время дает сбои. Причем крутые. И это вызывает некоторые вопросы, но, увы, не снимает с Климкина ни его должность, ни выполнение его прямых обязанностей.И Климкин по-прежнему феерит. Вот буквально пару дней назад, анализируя встречу в Дубае спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым глава МИД Украины гордо доложился: фуфло, а не встреча, бесполезная, бессмысленная и никому не нужная. «Я нахожусь в постоянном контакте с нашими американскими друзьями и союзниками. Несколько раз говорил с Куртом Волкером до встречи с Сурковым и вчера. К сожалению, во время встречи (26 января сего года в Дубае. – Авт.) не было достигнуто никакого результата», – сказал он. И опять намекнул, что «весьмирснами»: Волкер перед встречей с Сурковым заехал в Киев «сверить» американскую позицию насчет возможных миротворцев ООН в Донбассе с украинской. «Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже «помогут» России понять, что ее предложения относительно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», – глубокомысленно плел Климкин.И это, которую он распространяет с упорством паука, плетущего заградительно-отвлекающую паутину.встреча и не должна была дать какие-то результаты. Как говорится, не по Сенькам шапки – при всем уважении к встретившимся в Дубае, у них не тот уровень компетенции и ответственности, чтобы о чем-то договариваться. Эти вопросы – мира в Донбассе или где-либо на земном шарике – даже глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон только обсуждают. Да, более предметно и осмысленно ведут разговоры, но все равно окончательное решение будут принимать два президента – Путин и Трамп.абсолютно не канает намек Климкина на «согласование позиций». Когда Верховная Рада в срочном порядке приняла закон о реинтеграции Донбасса и фактически поставила на грань срыва «Минские соглашения-2», кажется, офигела не только Европа, но и США. С ними, конечно, советовались, но чтобы ни словом не упомянуть «Минск-2» в законе – это было уже слишком. И хотя гарант нации немедленно разъяснил, что «реинтеграционный закон» не только легализует статус-кво Украины в Донбассе и применение ею ВСУ против собственных граждан под видом «защиты от агрессора», но и полностью «соответствует духу Минских соглашений», Волкер заехал в Киеве перед Сурковым, чтобы ему еще раз на пальцах объяснили, что, мол, да, «Минск-2» не упомянут, но он надежно спрятан в «тело» закона. Тем, что на него намекает упоминание о резолюции Совбеза ООН №2202 (2015) от 17 февраля 2015 года, в которой Объединенные Нации фактически одобрили «Минск-2», значительно подняв его статус. Волкеру это еще раз и объяснили: мы, дескать, не написали о «Минске-2» в законе, чтобы задобрить нарванных патриотов, которые должны были голосовать за закон и за признание России «агрессором». Короче, все путем, дорогие кураторы, патриотов и идиотов мы развели и нае...ли, голоса их за закон получили, а теперь ждем новых вводных и, хотя «Минск-2» нам противен, будем выполнять, если что.в том, что встреча Волкер – Сурков ничего не дала. Очень даже дала. Впервые был обсужден возможный механизм: а) усиления «Минска-2» миротворцами, если решение о них будет принято; б) переплетения и увязки положений «Минска-2» с положениями о миротворцах. Волкер, как известно, прямо обозначил «ноу-хау»: выполнение пунктов минских договоренностей о мире идет ПАРАЛЛЕЛЬНО с расширением функций, полномочий и зон деятельности миротворческого корпуса. Пример простой, чтобы был понятен даже для извилин Климкина: достигается договоренность и дата прекращения огня и отвода техники от линии соприкосновения – миротворцы заходят на линию разграничения огня и все там гарантируют. Есть решение об амнистии или обмене пленными – миротворцы тоже это гарантируют, распространяя ареал своего действия вглубь ДНР с ЛНР.В конце концов, будет принят и закреплен особый статус Донбасса в Конституции Украины – миротворцы выйдут на границу Украины с Россией в ДНР и ЛНР и, может быть, гарантируют передачу этого участка кордона под контроль Украины. Формально или фактически – это, как мне кажется, вопрос отдельной договоренности. Но схема ясна, даже банальна в своей кажущейся простоте и вполне выполнима, что и решили все, кто анализировал пункты «дубайского пакета». Всем ясна, кроме Климкина, ибо он четко знает: выполнение «Минска-2» это угроза нынешнему мироустройству и властям в Украине. И поэтому он, может быть, и хочет мира, но вынужден иметь в виду войну – спасительную, дающую бабло и помощь, оттягивающую конец сложившейся сегодня ситуации...в его обещаниях все вскоре порешать на встрече министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) 16 февраля 2018 года в рамках традиционной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Климкин уже анонсировал эту встречу, но есть подозрение, что с тем же эффектом, что и встречу гаранта нации с Трампом – важно знать, готовы ли к такому рандеву остальные «нормандцы». Это понимает и сам Климкин, когда вполне и неожиданно для многих адекватно осторожничает в прогнозах: «Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса».По словам Климкина, эту встречу уже не только одобрил, но и инициировал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Известно также, что и Франция при новом президенте Эммануэле Макроне хочет повышения своего статуса миротворца в рамках «нормандцев». А вот в МИД России корреспондентам «ТАСС» только сообщили, что такая «встреча в Мюнхене 16 февраля прорабатывается». Министр же Лавров ранее лишь допускал, что переговоры в «нормандском формате» возобновятся в скором времени, но лишь по линии помощников глав-государств «нормандской четверки». Не министров то есть. И это тоже понятно: России некуда торопиться с ничего не значащими встречами – ей гарантии нужны, что источник напряжения на ее границах начнет затухать. А кто может дать такие гарантии? Климкин? Я вас умоляю...Но Климкин анонсирует. Потому что делать ему нечего: его, по мнению многих, погнали в Европу разъяснять новые вводные в духе Волкера – Суркова, заручаться поддержкой европейцев и убеждать, что Украина таки хочет мира. И нужно это, ясное дело, не Климкину, а США, которых не могут не волновать рост настроений антиамериканизма в Европе, электоральный поворот на выборах во многих странах в сторону России, поддержка идей о снятии санкций с РФ и строительстве «Северного потока-2» и т. д. и т. п.Конечно, позиция США в отношении «европейских партнеров», выраженная как-то помощником госсекретаря США приснопамятной Викторией Нуланд («...fuck the EU»), остается прежней. Более того, Трамп в начале своего президентства даже ужесточил ее, демонстрируя откровенное «хозяйское» пренебрежение. Но сейчас его, как говорится, «попустило»: ему не с руки ссориться еще и с европейцами и отдавать их в «руки Путина». В том числе и из-за нерешенного украинского вопроса, который и заставил Европу присоединяться к тем же антироссийским санкциям в рамках союзничества с США......Сейчас, после публикации в США «кремлевского списка», киевские генетически выверенные и расово правильные климкиноиды-патриоты несколько подвоспрянули духом. Один из таких, посол Украины в США Валерий Чалый (ну, тот, который сфоткался с Трампом на фоне его стола с «кока-колой», которую, не исключено, и поднес «хозяину»), даже убеждает шумеров, что все на мази. И что новые санкции США додавят Россию: она-де выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины. «Мы приветствуем, что это («кремлевский список». – Авт.) – консолидированный шаг и законодательной ветви власти – Конгресса, и исполнительной власти – администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому очевидно, что будут дальнейшие шаги», – лучился он антироссийским счастьем. Но его «шефа» Климкина-то все равно гонят в Европу работать по принципу «иди сюда – стой там»: говорить о мире, но иметь в виду войну, которой в Европе никто не хочет. Бедный, бедный Климкин. И такая же Украина...