Ученые опровергли миф о пользе рыбьего жира и масла

Многие считают, что подсолнечное масло и рыбий жир являются чрезвычайно полезными продуктами. В частности, по словам тех же врачей, рыбий жир, богатый омега-3 и витамином D, предотвращает развитие сердечных заболеваний, защищает от воспаления и полезен для мозга. Однако международная группа ученых во главе с Университетом Гранады доказала: длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит возникновением воспалительных процессов в печени.



Таким образом повышается риск неалкогольного стеатогепатита. Для этого недуга характерны повышение активности ферментов печени в крови и изменения в тканях печени, схожие с алкогольным гепатитом. При этом симптомы отсутствуют у 75% пациентов. В рамках исследования ученые сравнивали подсолнечное масло и рыбий жир с оливковым маслом.



В отличие от последнего, первые два продукта вызывали у подопытных животных фиброз печени. Плюс, рыбий жир ускорял окислительные процессы, обычно наблюдаемые в пожилом возрасте. Он же негативно влиял на длину теломеров - защитных концевых участков хромосом, чья длина связана с продолжительностью жизни, многими возрастными недугами и раком.

