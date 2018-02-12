В США заявили, что готовы начать переговоры с КНДР

США готовы начать переговоры с Северной Кореей. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает The Washington Post.



"Если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс, отметив, что при этом кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.



Пенс добавил, что не знает, какие шаги потребуется предпринять Северной Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, поэтому и нужны переговоры.



На торжественном ужине, который был посвящен открытию зимней Олимпиады, Пенс избежал встречи с главой делегации КНДР. Также он не подошел к представителю Северной Кореи для рукопожатия.

