Завтра, 15 февраля, на суде по "госизмене" Януковича допросят Турчинова

Завтра, 15 февраля, в Оболонском суде Киева намерены допросить секретаря СНБО Александра Турчинова в рамках дела о "госизмене" экс-президента Виктора Януковича.



Об этом сообщает "112 Украина".



"Завтра мы допросим Турчинова, Коваля (Михаила, экс-и. о. министра обороны, - ред.), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Это последние свидетели. На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится", - сообщил прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения на процессе.



Сегодня в суде допрашивают экс-депутата российской Госдумы Илью Пономарева.



Ранее в суде уже допросили министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других политиков, чиновников и военных.

