Google меняет систему поиска картинок

Компания Google убрала кнопку View image ("Открыть в полном размере") из результатов поиска картинок, чтобы их было сложнее украсть. Как пишет The Verge, теперь пользователю нужно перейти на страницу сайта с изображением, чтобы найти его там самостоятельно.



Как отмечает издание, такое решение стало балансом между удовлетворением потребностей пользователей и издателей, среди которых фотобанк Getty Images.



Ранее Google критиковали за то, что пользователи могут легко красть защищенные авторским правом фотографии через поиск по картинкам.

