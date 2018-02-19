ЕС призывает Израиль и Палестину действовать сдержанно

Евросоюз призывает Израиль и Палестину действовать сдержанно в связи с обострением ситуации на границе с сектором Газа. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.



"Чрезвычайно важно, чтобы ситуация не ухудшилась. Необходимо, чтобы все стороны действовали сдержанно", - отмечается в нем.



По документу, "последние события подчеркивают необходимость политического решения ситуации вокруг Газы в рамках перспективы сосуществования двух государств". "Все террористические группы в Газе должны сложить оружие. Все палестинские группы должны активизировать усилия по осуществлению администрацией Палестины контроля над Газой", - говорится в заявлении ЕС.



Четверо израильских военнослужащих получили ранения в субботу в результате подрыва фугаса у границы с сектором Газа. Как указала армейская пресс-служба, двое из них были ранены тяжело. Армия обороны Израиля поразила с вечера субботы по утро воскресенья 18 принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС объектов в секторе Газа в ответ на диверсию на границе.



В июле-августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". Палестинские радикалы за эти 50 дней выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет. Израильская армия с воздуха, моря, а также огнем артиллерии и танков поразила в секторе Газа 5 тыс. 263 цели.

