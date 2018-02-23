На ведущую шоу "Орел и решка" Настю Ивлееву напали в Бразилии

В воскресенье, 25 февраля, в 11:00 на телеканале "Интер" выйдет один из самых опасных выпусков нового сезона тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка. Америка". Команда популярного проекта отправилась в крупнейший мегаполис Бразилии - Сан-Паулу - навстречу блеску, роскоши и ярким развлечениям. Никто из съемочной группы и представить себе не мог, что именно в этом городе будут прогонять их с улиц, запрещать им снимать и угрожать.



Сан-Паулу - самый густонаселенный и экономически развитый город Бразилии, в котором проживает больше половины всех бразильских миллионеров. А рядом с ними живут... тысячи бездомных и наркоманов.



"На съемках в Сан-Паулу мы несколько раз подвергались опасности, - делится впечатлениями ведущая Настя Ивлеева. - Мы же снимали не только в местах, предназначенных для туристов. Мы отправились в самые бедные районы, где живут бездомные и наркоманы. Это очень страшно, когда не знаешь, чего от них ожидать. Каждый раз, когда они видели наши камеры, вскакивали со своих мест и начинали угрожать. Кричали, чтобы мы убирались и не снимали их. Я была очень напугана, ведь мы не могли остановить съемки. Мы шли на риск, хотя понимали, что, если бы хоть один из них побежал за нами или полез драться, к нему бы мигом присоединились и остальные".



Грязь, опасность, нищета, трущобы... Но это еще не все. Самая большая проблема Бразилии - доступная цена на наркотики. Так, в Сан-Паулу крэк (сильный наркотик, разновидность кокаина) продается так дешево, что даже подростки могут себе его позволить. Некоторые бразильские издания утверждают, что крэк тут дешевле, чем чашка кофе или порция нормальной еды. Чтобы как-то "локализовать" эту проблему, власти города собрали почти всех наркоманов в одном районе. Местные называют его "Крэколандия".



По статистике, каждый третий житель тут погибает из-за наркозависимости или насилия. Нарваться на неприятности в таком районе - проще простого.



"Во время съемок на улицах "Крэколандии" мы случайно спровоцировали одного наркомана. Он взял с земли большой камень и изо всей силы швырнул в мою сторону, - рассказывает Настя Ивлеева. - Каким-то чудом мы с оператором успели уклониться и быстро убежали. Хорошо, что никто не пострадал".



К счастью, в новом выпуске популярного шоу "Орел и решка. Перезагрузка. Америка" ведущих Настю Ивлееву и Антона Птушкина ждут не только опасности, но и увлекательные приключения: полет в небе, экзотические деликатесы из Амазонских джунглей, шоу ужасов и настоящий "Зомбилэнд"! Не пропустите - в воскресенье, 25 февраля, в 11:00 на телеканале "Интер".

