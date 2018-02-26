HMD представила обновленную версию Nokia 8110, которым пользовались в "Матрице"

В 1999 году на экраны вышел фантастический фильм "Матрица", который прославил появившийся на рынке парой лет раньше мобильный телефон Nokia 8110. Из-за своей слегка изогнутой формы аппарат тогда получил прозвище "банан".



Спустя почти 20 лет компания HMD Global, владеющая правами на выпуск устройств под брендом Nokia, решила возродить эту модель и представила обновленную версию телефона 8110 перед открытием выставки MWC в Барселоне, пишет The Verge.



Обновленный телефон получил 2,4-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320*240 пикселей, процессор Qualcomm 205, 512 МБ оперативной и 4 ГБ основной памяти. Также аппарат оснащен 2-Мп камерой и поддерживает сети LTE, а встроенная батарея обеспечивает до 25 дней работы в режиме ожидания.



Nokia 8110 от HMD работает на базе Smart Feature OS, которая отличается скромным функционалом, но на телефоне предустановлено несколько популярных приложений, включая обновленную версию легендарной игры "Змейка" и приложение соцсети Facebook. Кроме того, не исключено, что версии своих приложений для Smart Feature OS выпустят и другие компании.



Ожидается, что аппарат выйдет на рынок в мае этого года. Стоимость телефона, который будет выпускаться в черной и бананово-желтой расцветках, в США составит 97 долларов, а Европе он будет стоить 79 евро.









Отметим, это не первый пример возрождения старой модели телефона Nokia. В прошлом году HMD представила обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310.

