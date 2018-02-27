В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды

Территория Украины в ближайшие сутки 27 февраля останется в холодной воздушной массе, в большинстве областей, кроме западных, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр. Ухудшение погодных условий произойдет вследствие перемещения активного циклона с Балкан на север Черного моря.



Ночью в южной части страны, а днем по всей территории Украины прогнозируется снег, метели (в западных и Житомирской областях небольшой снег). В южных регионах, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях прогнозируются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.



На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.



Температура ночью 17-22° мороза, в западных, северных регионах и Винницкой области местами 23-27° мороза, днем 9-14° мороза; в Закарпатской, южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 10-15 °, днем 4-9 ° мороза.



В Киеве 27 февраля ночью без осадков, днем снег, метель, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 17-19°, днем 10-12° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 февраля самая высокая температура днем была +15,8° в 200 году, самая низкая ночью -22,7° в 1928 году.



В Украине 28 февраля ночью прогнозируется умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м /с, ночью на Левобережье – местами порывы 15-20 м/с, метели.



Температура ночью 12-17°, днем 5-10°, на западе до 13° мороза; в восточных, Днепропетровской Запорожской и Херсонской областях ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.



В Киеве 28 февраля ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м /с. Температура ночью 13-15°, днем 7-9° мороза.

