Секс-скандал обанкротил компанию Вайнштейна

Компания Weinstein Co., одним из основателей которой является обвиняемый в домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн, намерена начать процедуру банкротства. В компании заявили, что это единственный способ сохранить оставшуюся стоимость активов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление руководства компании.



Решение о начале процедуры банкротства было принято после провала переговоров о продаже компании группе инвесторов. Те ранее высказывали готовность приобрести Weinstein Co. за 275 миллионов долларов, а также взять на себя выплату долга компании в размере 225 миллионов долларов.



Как пишет газета, решение инвесторов об отказе от сделки последовало после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал иск против компании, утверждая, что она не предпринимала достаточных действий для защиты подчиненных от сексуальных домогательств и насилия со стороны руководства.



Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как сразу несколько десятков женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера на протяжении 30 лет. На волне обвинений в Голливуде начали говорить о других подобных случаях — фигурантами сексуального скандала стали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Дастин Хоффман и другие.