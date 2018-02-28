СМИ нашли у Авакова 26-комнатную виллу в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков якобы стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, воспользовавшись фирмой от Института Горшенина. Об этом сообщает издание Наші Гроші со ссылкой на документы из делового и имущественного реестров Италии.







По доступным данным, вилла насчитывает 26 номеров в здании площадью 566 квадратных метров на 1-2 этажах и в подвале. Схема приобретения недвижимости не была прозрачной, настаивает издание.



Так, в 2017 году фирма Avitalia S.R.L, владельцем которой якобы на 100% является Аваков, поглотила другую итальянскую фирму - Ferdico S.R.L.



В марте того же года Ferdico получила акт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео региона Лацио в провинции Латина.



На тот момент Avitalia уже на 100% владела Ferdicо.



Как пишут Наші Гроші, перед слиянием фирм владелицей Ferdico стала Виолетта Амирян - дочь члена набсовета аваковского акционерного общества Инвестор Ашота Амирян, а до семьи Амирян главой Ferdico была Ирина Кужель, а членами совета директоров - Наталья Козлова и Вадим Омельченко.



"Омельченко, Кужель и Козлова - трое из шести соучредителей общественной организации Институт Горшенина. Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг Киевского института проблем управления имени Горшенина. Омельченко - один из бенефициарных владельцев этого института, а Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin", - рассказывают в издании.



При слиянии компаний уставный капитал Ferdico составил 30 тысяч евро, следовательно, министр за 30 тысяч евро стал владельцем недвижимости в 774 тысяч евро, делают вывод журналисты. Причем вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на Ferdico.



Сам Аваков заявил, что вилла в Италии - это "туристический проект" его жены Инны. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.



"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании", - утверждает Аваков.



По словам министра, "помещение под мини-отель" было куплено "за кредитные средства и при участии средств капитала компании Avitalia", владельцем которой является Аваков.



Глава МВД отмечает, что его супруга занимается этим проектом "более полутора лет". Как предположил Аваков, проект заработает в 2019 году.



"Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается жена - легально, официально, транспарентно, и в этом нет никакой сенсации", - подытожил министр.

