Британец продал старый чайник за 575 тысяч фунтов стерлингов

Старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, спустя два года ушел с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.





На торгах, устроенных аукционным домом Woolley & Wallis, стоимость чайника в 23 раза превысила ожидания экспертов. Последнюю ставку сделал лондонский дилер Родерик Джеллико (Roderick Jellicoe), представлявший интересы нью-йоркского Метрополитен-музея.Ажиотаж объясняется тем, что чайник изготовлен в XVIII веке на фабрике Джона Бартлема — первого американского производителя фарфоровой посуды. Известно только семь уцелевших предметов из бартлемского фарфора. Все они хранятся в музеях и у частных коллекционеров.В 2016 году британский любитель антиквариата приобрел чайник на онлайн-аукционе за 15 фунтов стерлингов. Тогда он не догадывался об истинной ценности своего приобретения. «Если бы не его ставка, чайник, вероятнее всего, оказался бы в мусорном баке», — отметила представительница Woolley & Wallis Клэр Дарем (Clare Durham).