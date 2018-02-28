Первые поставки американского вооружения должны произойти уже через несколько недель – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые поставки вооружения из США должны произойти уже через несколько недель.



"Первая поставка этого вооружения должна быть уже через несколько недель, - заявил "П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

