Китай назвал настоящего хозяина МКС

США руководят МКС, полагает принадлежащая Коммунистической партии Китая ежедневная англоязычная общественно-политическая газета China Daily.



В американском издании NASA Watch обратили внимание на ежемесячный бесплатный вкладыш под названием China Watch, содержащийся в выпуске The Washington Post от 28 февраля 2018 года. Размещение данного восьмистраничного вкладыша в американской газете оплачено China Daily.



«Если возглавляемая Соединенными Штатами Международная космическая станция завершит работу, как планировалось, в 2024 году, то новый, пока не получивший название, китайский объект станет единственной действующей космической станцией», — пишется в China Watch.



МКС, в работе которой принимают участие США, Россия, ЕС, Япония и Канада, должна завершить работу к 2024 году. Россия и Китай планируют развертывание национальных орбитальных станций, действующую международную станцию планируется передать коммерческим компаниям. Не исключено, что работа МКС будет продлена до 2028 года.

