Полиция снесла палаточный городок под Радой, задержано 50 человек

Полиция очистила палаточный городок от протестующих. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на территории палаточного городка находятся правоохранители. Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала "112. Украина" о том, что шесть протестующих обратились за медицинской помощью, четыре сотрудника полиции пострадали. "50 человек задержаны", - сообщил он.

По словам А.Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 15 правоохранителей.



Он отметил, что по событиям 27 февраля подготовлены подозрения, "сейчас их будут вручать".



"Сейчас продолжается осмотр (палаточного городка – ИФ). Изъято несколько предметов, визуально они похожи на гранаты, "коктейли", заготовленные бутылки,.. палки – всё, чтобы наносить телесные повреждения", - сказал он.



Начальник киевского главка полиции отметил, что после событий 27 февраля открыто производство по статье 345 Уголовного кодекса.



"Правоохранители проводят по решению суда осмотры, и обыски у нас уже были. Ну и коммунальщики будут также работать", - сказал А.Крищенко.



В свою очередь народный депутат из фракции "Самопомич", один из координаторов акции Егор Соболев подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что участников акции у здания Верховной Рады в палаточном городке не осталось, после оперативно-следственных действий представители Национальной гвардии сворачивают палатки.



"Штурм начался около 7 утра. Сейчас все территория окружена Национальной гвардией, и нацгвардейцев заставляют разбирать палатки после того, как там работают следственно-оперативные группы, которые что-то ищут или что-то подбрасывают", - сказал Е.Соболев агентству Интерфакс-Украина.



На прилегающие улицы никого не пускают, заблокированы несколько кварталов.



Народный депутат также отметил, что задержаны 40-50 участников акции. "Несколько человек госпитализированы, двое с черепно-мозговыми травмами, как сказали врачи, которые их забирали", - добавил Е. Соболев.



Как сообщалось, 17 октября 2017 года под стенами Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга заявили, что акция бессрочная и установили палатки.



19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и С.Семенченко.



Палаточный городок состоял из двух частей: одна их них находилась на проезжей части ул.Грушевского, другая - в Мариинском парке.