Опять НАТО. От чего отвлекаемся сейчас?

Украину опять «натнуло». В смысле – в информпространстве появилось сообщение, что Украина опять хочет в НАТО и требует, чтобы ее там «обозначили». Межпарламентский совет Украина – НАТО, который 5-6 марта сего года проходит в Одессе, потребовал от лидеров стран-членов Альянса сказать Украине, что он ее хочет. Поиметь своим членом. Причем сказать уже на своем саммите НАТО в Брюсселе в июле текущего года. А поиметь... Ну, желательно тогда же, но, в принципе, как получится. Главное – «подтвердить евроатлантические перспективы Украины». Тупое и бессмысленное требование...



Хотя бы потому, что уже давно известно не просто все, чего Украина хочет, но даже и то, что ей на ее же «хотелки» ответили. С одной стороны, понятно, что Украина хочет в НАТО. Особенно после «евромайдана-2014». В декабре 2014 года официальный Киев, изменив два закона о собственной безопасности, отказался от статуса внеблокового государства. Через два года главной целью внешней политики было обозначено и вступление в НАТО. Наряду с интеграцией в Евросоюз. К тому же Украина сама взяла на себя односторонние обязательства – уже к 2020 году добиться полной совместимости своих ВСУ с войсками НАТО. По всем параметрам. Даже цвет носков должен соответствовать, а они, наверное, не должны вонять...



Однако, с другой стороны, НАТО, во-первых, давно, громко и многократно сказала, что Украине в члены Альянса пока рано. Даже бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибыльно для себя работающий сегодня советником гаранта расово правильной и безвизовой нации, осторожно утверждает, что для вступления в члены Украине потребуется достигнуть ряда критериев. И на реализацию их уйдет большое количество времени. Лет 100, а то и поболе, о чем нужно политкорректно говорить «скоро» и «вот-вот, еще чуть-чуть и примем». Ну, чтобы окончательно не вгонять в ступор, пессимизм и отчаяние осторожных и пугливо-недоверчивых расово правильных и европейски ориентированных аборигенов, уже обладающих безвизом, тонкой душевной организацией и врожденной тупостью, вызванной врожденным же нежеланием самостоятельно думать...



Во-вторых, в НАТО под давлением (по просьбе или по предварительной договоренности?) постмайданного Киева со скрипом согласились с тем, что евроатлантическая интеграция (то есть в НАТО) на данном этапе станет не дополнением или логичным развитием евроинтеграции (в Евросоюз), а замещением ее. То есть чтобы навесить макаронных изделий на уши украм, ариям, а теперь вот и шумерам и хоть как-то объяснить, почему их страну не имеют членом в Евросоюзе и не желают иметь никогда, был выдуман, точнее, вынут из-под спуда старый-новый заменитель – вступление в НАТО. Этим в Киеве баловались все 90-е годы прошлого века и начало нового тысячелетия. Потом в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, напоминаю, Украину послали. Вместе с Виктором Ющенко, который бегал по покоям коммунистического диктатора Николае Чаушеску, обильно лил слезы, смешивая их с мощным гримом на прыщаво-надиоксиненном облике и скрипел сквозь зубы: «Сюда я больше не ездец». Ведь Украине отказали даже в предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ).



Даже бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибыльно для себя работающий сегодня советником гаранта расово правильной и безвизовой нации, осторожно утверждает, что для вступления в члены Украине потребуется достигнуть ряда критериев. И на реализацию их уйдет большое количество времени. Лет 100, а то и поболе, о чем нужно политкорректно говорить «скоро» и «вот-вот, еще чуть-чуть и примем»

Распиаренная было «перемога» в Стокгольмском суде «Нафтогаза» над «Газпромом» обернулась лютой «зрадой», потому что оказалось, что Украина таки зависит от России в газовых поставках, а власть врала, что не зависит. И потому эту «пэрэмогу» сменил пиар патриотизма от акции «Прикрути» (убавь на градусы температуру в квартирах и сэкономь таким образом газ)



Решать свои проблемы «Нафтогаз» будет не за счет уменьшения зарплат Коболева и его «топового менеджмента», а из карманов нынешних и будущих ариев, укров и, может быть, даже шумеров. Потому что, по словам коммерческого директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, его компания ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности получения новых кредитов

Уже ведь анонсировано, что во время одного из ланчей Могерини также пообщается с представителями гражданского общества, в частности теми, которые занимаются антикоррупционной борьбой. А вы представляете, что ей скажут о состоянии украинских дел Сергей Лещенко или Егор Соболев, Мустафа Найем или Семен Семенченко?! Или – на дай Бог, конечно – Юлия Тимошенко?! Вот то-то же...

При этом НАТО всегда пользовалась тупостью украинских вождей, с настойчивостью бара… извините, главного евроинтегратора Ющенко скребущихся в каждый раз новые ворота Альянса. И всегда получала от Украины свое. Даже после провала в Бухаресте пришедший в себя, но не в адекватное состояние, Ющенко уже в следующем 2009 году отдал Румынии черноморский шельф у острова Змеиный. Он так, кажется, надеялся, что Бухарест за такой «подарок» замолвит за него словечко и в НАТО, и в ЕС. И санитары тогда проморгали этот клинический случай ющенковского «дэржавотворэння». А вот будущие укры и арии нет, не проморгали, и в 2010 году так прокатили «оранжевого мессийку» на президентских выборах, что даже фанера над Парижем кажется верхом устойчивости...Но то давно было. Однако и сейчас Альянс чего-то хочет от Украины. И потому заманивает лживым манком, позволяет быть заменителем и заставляет украинцев верить, что евроатлантическая интеграция будет прежде чисто европейской. И вступив в НАТО, Украина станет и членом ЕС. Что же нужно НАТО от Украины? Да много чего. Например, согласие вооружиться и быть готовой к войне с Россией, которую коллективный Запад все же пытается втянуть в полноценную войну в Донбассе. В этих целях старается и советник Расмуссен. Тот, что экс-генсек НАТО и автор по его же заказу подготовленного так называемого «плана Расмуссена» о миротворцах в Донбассе. Суть этого плана сводится к тому, что среди миротворцев не должно быть ни русских, ни американцев, но зато в шахтерский край Украины должны проникнуть войска Альянса из Португалии и Греции, а также управленцы-контролеры из Италии и Румынии. Под видом миротворцев, разумеется. Ага, еще контролеров из Польши и Венгрии, которые откровенно зарятся на украинские территории, добавить, и все будет тип-топ...Или – если удастся избежать «горячей» войны, выросшей из нынешней «гибридной», – НАТО нужна готовность Украины быть вечным и агрессивным русофобским буфером между Европой и Россией. Для этого и планируется напичкивание Украины суперсовременным вооружением («Джавелины» на 47 млн. долл. и прочее оружие, полученное из трастовых фондов НАТО), чтобы всегда можно было запланировать и осуществить уничтожение самопровозглашенных ДНР с ЛНР по «хорватскому сценарию». То есть силой. Не зря же спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который якобы всегда является сторонником выполнения «Минских соглашений-2», недавно заявил, что неплохо было бы упразднить ДНР с ЛНР. А ведь это прямое нарушение «Минска-2», который предписывает согласование любого телодвижения вокруг «отдельных районов Донбасса» (ДНР с ЛНР) с властями Донецка и Луганска. Причем в «нормандском формате» – с участием Парижа и Берлина, не говоря уже о Москве. Киев об этом и слышать не хочет. Вот теперь получается, и США тоже не хотят. А как же «Минск-2»?..Впрочем, Киеву не привыкать жить в состоянии перманентного замещения одной информационной кампании другой. Распиаренная было «перемога» в Стокгольмском суде «Нафтогаза» над «Газпромом» обернулась лютой «зрадой», потому что оказалось, что Украина таки зависит от России в газовых поставках, а власть врала, что не зависит. И потому эту «пэрэмогу» сменил пиар патриотизма от акции «Прикрути» (убавь на градусы температуру в квартирах и сэкономь таким образом газ).Но и тут обмишурились, когда стало понятно, что зарплата того же главы «Нафтогаза» Андрюши Коболева тянется к полутора миллионам гривен в месяц и что если он не пожлобится – как патриот, разумеется – пожертвовать такую зарплату, например, за полгода, то в какой-нибудь захудалой области и не нужна будет никакая акция «Прикрути». Или если остановить заводик какого-либо из олигархов, то «Прикрути» тоже не понадобится. Равно как и циничные, подлые и лживые игрища на чувствах и так обнищавших шумерских патриотов.Затем акцию «Прикрути» попытались удачно заместить «победой демократии и правопорядка», которая немедленно и повсеместно наступила после разгона 3 марта сего года «Михомайдана» у стен парламента. Действительно, было на что отвлечься! Фото победителей – спецназовцев-демократов – с поверженными «михомайдаунами», стоящими на коленях в грязном и окровавленном снегу в стиле «я с собачкой». Выбитые зубы и пробитые черепушки обитателей палаток. Обожженные слезоточивым газом они же и журналисты. Весело там было, а главное – полиция признала и оповестила украинцев, что так делают во всем мире, где демократия в опасности. А тех, кто не поверит в это, снова будут отвлекать. Расследованием прокуратуры Киева, которая начала уголовное производство, чтобы установить, не превысили ли власть и свои служебные полномочия спецназовцы, лупившие своих бывших побратимов и ветеранов и «хероев» АТО, еще недавно щеголявших гордым погонялом «киборги».Уверен, что и этого скоро станет мало для отвлечения внимания и замыливания стремных тем в информпространстве. Вот и всплыла тема НАТО, который из Одессы должен распространить свою власть на всю Украину со всем Донбассом включительно. И это мощно. Это вам не чьи-то выбитые зубы или сломанные конечности во время борьбы за демократию. Тут речь идет о судьбоносном выборе. Но, повторюсь, даже оптимистичный и «подогретый» в своем оптимизме зарплатой советника гаранта нации экс-генсек НАТО Расмуссен говорит: для вступления в Альянс членом Украине нужно минимум 20 лет.Так от чего же сейчас нарочитым «требованием вступить в НАТО» отвлекаем внимание? Вариантов ответов, увы, множество. От того, что российский «Газпром» таки прислал в Киев «Нафтогазу» уведомление, что разрывает с ним газовые контракты 2009 года, а это чревато большой температурной, извините, задницей для многих граждан Украины, если не дай Бог такая, с позволения сказать, весна, как сейчас, продлится долго. Или от того, что даже если весна смилостивится над замерзающими украинцами и им станет теплее, то это ничуть не избавит ни их, ни их детей и внуков от будущей финансовой кабалы. Ибо решать свои проблемы «Нафтогаз» будет не за счет уменьшения зарплат Коболева и его «топового менеджмента», а из карманов нынешних и будущих ариев, укров и, может быть, даже шумеров. Потому что, по словам коммерческого директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, его компания ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности получения новых кредитов. Несмотря на то, что, цинично уведомил Витренко, после победы в Стокгольмском арбитраже «все понимают мощность и стабильность «Нафтогаза». Ага, понимают. Но кредиты-то все равно придется возвращать. И не Витренко с Коболевым...Есть подозрения, что могут отвлекать внимание укров не столько от того, что 11-12 марта текущего года в Украине с рабочим визитом побывает представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сколько от цели ее приезда в Шумерию. А она (цель, а не Федерика) не только актуальна, но и может стать убийственной. Для киевских властей, разумеется, если им не удастся вывернуть или переключить внимание сограждан на любой другой негодный объект. «Deutsche Welle» же со ссылкой на источники в Европейской комиссии сообщает: Могерини хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ на Украине. И не только от гаранта нации или, может быть, премьера Вовы Гройсмана, но и из более-менее независимых источников. Уже ведь анонсировано, что во время одного из ланчей Могерини также пообщается с представителями гражданского общества, в частности теми, которые занимаются антикоррупционной борьбой. А вы представляете, что ей скажут о состоянии украинских дел Сергей Лещенко или Егор Соболев, Мустафа Найем или Семен Семенченко?! Или – на дай Бог, конечно – Юлия Тимошенко?! Вот то-то же...Гарант нации, правда, буквально недавно уверял всех, что темпы реформ в Украине впечатляют всех. Особенно Doing Business, рейтинг легкости ведения бизнеса от Всемирного банка, который охватывает своим анализом и изучением ситуации 190 стран и в котором Украина «посила» (заняла) 76-е место. Впечатлило это, как видим, и украинского гаранта, и он нарезал новые горизонты: «76-е место в рейтинге Doing business – недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны: об этом свидетельствует и новый закон о налоге на выведенный капитал, и создание Национального бюро финансовых расследований, и закон о запрете «маски-шоу» на предприятиях, и закон о приватизации, и завершение конкурса на связь 4-го поколения. Это темпы реформ, которые действительно впечатляют».Но что скажет Могерини, если даже Вова Гройсман, преданно глядя в глаза гаранта, признал: украинским властям за 4 года, прошедшие после «евромайдана», не удалось обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны. И Госдеп США почему-то публично и нагло призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ. А что вытворяет с «впечатляюще реформированной» Украиной МВФ, и говорить как-то стыдно и страшно. Он публично (и тоже нагло) утверждает, что для продолжения сотрудничества с ним «нэньке» необходимо провести еще ряд реформ. А именно:- обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества с МВФ («украинцев должно быть меньше и они должны быть беднее» – ответственно правительство, а персонально Гройсман и Ульяна Супрун во главе министерства смертозахоронения);- принять закон о приватизации («раздать стратегическую госсобственность Украины, ее остатки, желательно в западные руки» – ответственны те же);- привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом («увеличить его стоимость для граждан в десятки раз, чтобы они и не помышляли им пользоваться» – ответственны те же и Коболев с Витренко, которым в качестве стимулов зарплату повысить еще);- создать Антикоррупционный суд («чтобы все гады дрожали и понимали, что ослушание внешних кураторов однозначно ведет на цугундер любого, снизу доверху, иниипет, так как равенство перед законом» – ответственны Верховная Рада и ее спикер Андрей Парубий, нормально простимулированный гарантом нации);- обеспечить выполнение бюджета на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП («ничего не тратить на людей, пусть мрут, собаки, побыстрее и не мешают реформам, а только на оружие для защиты демократии в Донбассе в войне с Россией» – ответственны все ветви власти).И что тут можно возразить, когда дела нужные и нации полезные, ибо чем быстрее она вымрет, тем легче ей же и будет. Как там при проклятом, сегодня декоммунизированном совке повторяли летописные слова князя Святослава перед битвой с византийцами, «но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут». А князь, между прочим, киевский был, то есть, кажется, заранее предвидел нынешние баталии с реформами не на жизнь, а на смерть. Ну, то такое......А чтобы украинцам легче было воспринимать происходящее, Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще 18 книг из России и запретил одну украинскую, изданную в Харькове. Книга «Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?» Петра Толочко, Сергея Гриневецкого, Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Георгия Крючкова попала под запрет потому, что тоже могла бы отвлечь внимание украинцев. Но не в ту сторону отвлечь. Или мне так только кажется?..