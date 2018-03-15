Lamborghini сделал велосипед ценой 20 тысяч долларов

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini совместно с канадским производителем гоночных и трековых велосипедов Cervelo Cycles представили на автосалоне в Женеве уникальный велосипед под названием Cervélo P5X Lamborghini. Он предназначен для спортсменов-триатлонистов, сообщается на сайте Lamborghini.



Велобайк выполнен в характерном желтом цвете с Y-образным принтом на раме, над его оформлением работали в дизайнерской лаборатории Lamborghini’s Centro Stile, пишет РБК. Велосипед будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров. Цена официально пока не объявлена. По сведениям издания Triathlete, стоимость одного велосипеда составит 20 тысяч долларов.



Как сообщили в Lamborghini, было проведено более 180 часов испытаний этого велосипеда в аэродинамической трубе для того, чтобы рассчитать уровень сопротивления каждого компонента.



"Наши триатлонисты всегда первые, когда дело касается гонок, и теперь, с этим потрясающим велосипедом, они смогут еще ярче выделяться из толпы", - заявил управляющий директор Cervélo Роберт Де Джонг.





