Суд разрешил защите Януковича допросить еще четырех свидетелей

Оболонский районный суд Киева разрешил допросить в качестве свидетелей стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича его бывших охранников из Управления Государственной охраны Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова.



Эти свидетели будут допрошены в режиме видеоконференции из Российской Федерации, но не в рамках процедуры международно-правовой помощи.



Также суд принял решение допросить бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолия Кобылинского, который является директором охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича.



Кроме того, суд решил допросить еще одного жителя Крыма Валерия Выговского.



Таким образом, количество свидетелей стороны защиты в этом процессе увеличилось до 17.

