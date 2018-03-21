Прокуратура Германии обыскала штаб-квартиру BMW

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил об обысках штаб-квартиры прокуратурой Германии. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Укринформ.



Так, Генпрокуратура провела обыски в штаб-квартире компании в Мюнхене и на заводе по производству двигателей в Штайре, Австрия.



Прокуроры начали подозревать, что BMW манипулировал программным обеспечением по контролю выхлопных газов на дизельных машинах.



"Существует подозрение, что BMW AG использует или использовала устройство, снижающее (показатели выхлопов CO2) при тестировании", - заявили в прокуратуре Мюнхена.