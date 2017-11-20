Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за разрешение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании в четверг проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.



За согласие парламента на задержание и арест Н.Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.



Во время голосования Н.Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула зал заседаний Верховной Рады и вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она встретилась со своей сестрой Верой.



Голосованию парламентариев предшествовало выступление генерального прокурора Юрия Луценко соответствующих представлений, а также демонстрация на большом экране в зале заседаний видеоматериалов, собранных следователями и оперативниками в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Также на заседании парламента во время рассмотрения представлений присутствовал руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.



После выступления Ю.Луценко слово было предоставлено самой Н.Савченко. Народные депутаты внимательно слушали ее выступление практически в полной тишине, лишь изредка нарушая ее приглушёнными возгласами, демонстрируя свою реакцию на те или иные высказывания коллеги.



Далее выступили председатель Регламентного комитета Павел Пинзеник, а также представители фракций и групп Верховной Рады, которые озвучивали позицию их политформирований по данным представлениям. После их выступлений заключительное слово вновь было предоставлено Н.Савченко, за которым с итоговым словом вновь выступил Ю.Луценко.



Ранее в четверг Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счёл законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.



В ходе выступления на заседании комитета Ю.Луценко, в частности, заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота в Украине, изложенного Н.Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Тогда же генпрокурор анонсировал демонстрацию видеоматериалов, что впоследствии и было реализовано на экране за зале заседаний Верховной Рады во время рассмотрения представлений парламентариями.



Ю.Луценко в ходе заседания комитета также заявлял, что следствие располагает фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Н.Савченко и В.Рубану в подготовке ими вооруженного госпереворота в Украине. "Мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как врага Украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к осуществлению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал генпрокурор.



В частности, он сообщил, что следователи установили факты передачи военнослужащими ВС России оружия Н.Савченко и В.Рубану для совершения ими вооруженного госпереворота. Он также озвучил фамилии, позывные военнослужащих ВС РФ (в том числе одного – в звании полковника ВС РФ), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они "работали" в ОРДЛО.



После этого председатель комитета Павел Пинзеник предоставил слово Н.Савченко, которая раскритиковала собранные Генпрокуратурой материалы. Кроме этого, нардеп заявила, что умышленно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, "подыгрывала" им и действительно составляла планы по нападению на Верховную Раду и по прочие незаконные действия.



Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.



15 марта генпрокурор подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления (один том из 174 листов).



Ю.Луценко направил эти представления в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. На заседании Верховной Рады 15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента.



19 марта представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что Верховная Рада рассмотрит представления генпрокурора в отношении Н.Савченко в четверг, 22 марта.



20 марта народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал скан-копии двух текстов постановлений Генпрокуратуры: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Н.Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание. Оба документа датированы 15 марта 2018 года.



Согласно обнародованным документам, досудебное расследование установило, что Н.Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности. В представлении отмечено, что Н.Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с В.Рубаном, который был знаком с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.



"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной Раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине,.. в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в документе.



В представлении отмечается, что соучастники решили реализовать своей замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. В частности, теракт предусматривал применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения. "Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева (…). Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", - говорится в представлении.



Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленники планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады". "В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - отмечается в представлении.



В тот же день Н.Савченко на пресс-конференции для СМИ заявила, что получила информацию о поступившем из Администрации президента Украины приказе о ее ликвидации. "Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы АПУ Андрей Таранов - ИФ), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от Внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она.



По словам Н.Савченко, ее сестра лично ездила общаться новым замглавы АПУ Валерием Кондратюком (на тот момент), "чтобы это остановить". Нардеп отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. "Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации", - сказала она.



Депутат в ходе пресс-конференции попыталась пояснить, каким образом власть хотела использовать ее для провокации и организации госпереворота. Н.Савченко рассказала, что с ней связались люди (она назвала их "объект А"), которым была поставлена задача ее ликвидировать, и утверждает, что "приблизила максимально близко к себе" этих людей, после чего вывела их на своих знакомых с ОРДЛО, которые хотели совершить переворот на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.



По ее словам, вышедшие с ней на контакт люди попытались создать такую ситуацию, чтобы в будущем можно было организовать политическую провокацию. "Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на наивысший уровень организации так называемого переворота", - заявила Н.Савченко.



По словам нардепа, задачами так называемого "объекта А" было выявить ее источники финансирования, а также вступить в контакт с этими источниками. "Каждый раз, когда объект А говорил, что нужны деньги, мне нужно их найти... мне важно было понять, откуда объект А может принять деньги – с правой или с левой стороны. Объект А сказал, что деньги могут быть приняты с любой стороны – как с Востока, так и с Запада", - рассказала она.



"Я понимала, что у объекта А есть мандат от спецслужб, чтобы осуществить такую операцию", - добавила Н.Савченко.



Она заявила, что генеральный прокурор Украины, аргументируя необходимость снятия с нее депутатской неприкосновенности, будет апеллировать различного рода якобы доказательствами, но как утверждает нардеп, все эти доказательства придуманы. "Весь этот абсурд они (власти - ИФ) написали сами", - сказала она и заявила, что "провокация удалась, и это еще не конец".

